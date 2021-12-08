Появился первый снимок омикрон-штамма. Фото

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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, диагностика, анализ, медицинское оборудование, микроскоп, медицина, врач, медик, микроскопический анализ
Фото штамма «Омикрон» опубликовали китайские ученые Фото:
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Коронавирус COVID-19

Китайский медицинский институт HKU Medicine опубликовал первые фотографии нового штамма коронавируса «Омикрон». Фотографии показывают поврежденные клетки с набухшими везикулами, содержащие мелкие черные вирусные частицы.

«Это увеличение электронной микрофотографии клетки почки обезьяны (Vero E6) после заражения вариантом SARS-CoV-2 Omicron. Электронная микрофотография инфицированной клетки Vero E6 с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц», — сообщается на официальном сайте института.

Ранее ученые опубликовали фото «дельта»-штамма коронавируса. Их предоставили ученые центра «Вектор».

Штамм коронавируса «Омикрон»

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Китайский медицинский институт HKU Medicine опубликовал первые фотографии нового штамма коронавируса «Омикрон». Фотографии показывают поврежденные клетки с набухшими везикулами, содержащие мелкие черные вирусные частицы. «Это увеличение электронной микрофотографии клетки почки обезьяны (Vero E6) после заражения вариантом SARS-CoV-2 Omicron. Электронная микрофотография инфицированной клетки Vero E6 с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц», — сообщается на официальном сайте института. Ранее ученые опубликовали фото «дельта»-штамма коронавируса. Их предоставили ученые центра «Вектор».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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