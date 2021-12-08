Фото штамма «Омикрон» опубликовали китайские ученые Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Китайский медицинский институт HKU Medicine опубликовал первые фотографии нового штамма коронавируса «Омикрон». Фотографии показывают поврежденные клетки с набухшими везикулами, содержащие мелкие черные вирусные частицы.

«Это увеличение электронной микрофотографии клетки почки обезьяны (Vero E6) после заражения вариантом SARS-CoV-2 Omicron. Электронная микрофотография инфицированной клетки Vero E6 с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц», — сообщается на официальном сайте института.

Ранее ученые опубликовали фото «дельта»-штамма коронавируса. Их предоставили ученые центра «Вектор».

Штамм коронавируса «Омикрон» HKU Medicine