Рестораторы просят Текслера разрешить новогодние корпоративы

Обращение к губернатору подписали более тысячи сотрудников общепита (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Представители общепита написали губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 7 декабря открытое письмо. В нем они просят отменить целый ряд коронавирусных запретов накануне новогодних корпоративов. Обращение, под которым подписались более тысячи работников отрасли, имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Мы просим до 15 декабря 2021 года, до начала новогодних праздников, отменить обязательные проверки QR-кодов граждан при посещении заведений общепита. Просим отменить ограничения по времени работы заведений, чтобы мы могли получить зарплату и наши предприятия остались „на плаву“. Просим отменить запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00 утра в преддверии новогодних праздников», — написали рестораторы в письме.

Авторы письма сообщили URA.RU, что аналогичные письма также были направленны председателю заксобрания области Александру Лазареву и бизнес-омбудсмену региона Александру Гончарову. По словам рестораторов, отрасль больше всех пострадала от пандемии COVID-19. И общепит, по их мнению, необоснованно назначили ответственным за распространение коронавируса.

С 1 декабря в Челябинской области действует предписание не пускать посетителей без QR-кодов в кафе и рестораны. Количество посетителей у челябинских рестораторов сократились на 80%. Представители отрасли заявили, что ограничительные меры являются «смертельными» для ресторанного бизнеса.

Челябинских рестораторы уже ранее обращались к губернатору с просьбой отменить COVID-ограничения. В ответ региональные власти заявили, что запреты на работу ресторанов по ночам и обязательное наличие QR-кодов у посетителей не будут сняты до тех пор, пока не появится коллективный иммунитет. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в региональный минэконом, но на момент публикации ответа не последовало.