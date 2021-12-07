Задержанный силовиками тюменский чиновник уволен из мэрии

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, задержанный накануне силовиками по подозрению в мошенничестве, уволен с работы. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности бывшего руководителя назначен его заместитель Евгений Ташланов.
«С понедельника, 6 декабря, с ним прекращены трудовые отношения», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации.
Фролова подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, с помощью сообщников через фиктивные фирмы он похитил из бюджета более 5 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделений РУ ФСБ России по Тюменской области, ГУВД и регионального управления Следственного комитета РФ.
Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта он возглавлял с 2016 года.
Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, задержанный накануне силовиками по подозрению в мошенничестве, уволен с работы. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности бывшего руководителя назначен его заместитель Евгений Ташланов. «С понедельника, 6 декабря, с ним прекращены трудовые отношения», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Фролова подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, с помощью сообщников через фиктивные фирмы он похитил из бюджета более 5 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделений РУ ФСБ России по Тюменской области, ГУВД и регионального управления Следственного комитета РФ. Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта он возглавлял с 2016 года.