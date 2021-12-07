Задержанный силовиками тюменский чиновник уволен из мэрии

08 декабря 2021 в 12:49 Размер текста - 17 +

Задержанный по подозрению в мошенничестве Игорь Фролов уволен из администрации Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, задержанный накануне силовиками по подозрению в мошенничестве, уволен с работы. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности бывшего руководителя назначен его заместитель Евгений Ташланов. «С понедельника, 6 декабря, с ним прекращены трудовые отношения», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Фролова подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, с помощью сообщников через фиктивные фирмы он похитил из бюджета более 5 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделений РУ ФСБ России по Тюменской области, ГУВД и регионального управления Следственного комитета РФ. Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта он возглавлял с 2016 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, задержанный накануне силовиками по подозрению в мошенничестве, уволен с работы. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности бывшего руководителя назначен его заместитель Евгений Ташланов. «С понедельника, 6 декабря, с ним прекращены трудовые отношения», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Фролова подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, с помощью сообщников через фиктивные фирмы он похитил из бюджета более 5 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделений РУ ФСБ России по Тюменской области, ГУВД и регионального управления Следственного комитета РФ. Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта он возглавлял с 2016 года.