07 декабря 2021
06 декабря 2021

Задержанный силовиками тюменский чиновник уволен из мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, администрация тюмени
Задержанный по подозрению в мошенничестве Игорь Фролов уволен из администрации Тюмени Фото:

Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, задержанный накануне силовиками по подозрению в мошенничестве, уволен с работы. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности бывшего руководителя назначен его заместитель Евгений Ташланов.

«С понедельника, 6 декабря, с ним прекращены трудовые отношения», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации.

Фролова подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, с помощью сообщников через фиктивные фирмы он похитил из бюджета более 5 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделений РУ ФСБ России по Тюменской области, ГУВД и регионального управления Следственного комитета РФ.

Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта он возглавлял с 2016 года.

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Директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, задержанный накануне силовиками по подозрению в мошенничестве, уволен с работы. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности бывшего руководителя назначен его заместитель Евгений Ташланов. «С понедельника, 6 декабря, с ним прекращены трудовые отношения», — пояснили агентству в пресс-службе городской администрации. Фролова подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Как предполагает следствие, с помощью сообщников через фиктивные фирмы он похитил из бюджета более 5 млн рублей. Экс-чиновник был задержан в результате оперативной разработки подразделений РУ ФСБ России по Тюменской области, ГУВД и регионального управления Следственного комитета РФ. Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта он возглавлял с 2016 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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