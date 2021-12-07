Текслер пообещал перезагрузить систему здравоохранения

В Челябинской области отремонтируют сотни новых больниц и поликлиник, а также построят новые. Об этом в ходе прямой линии с жителями области 8 декабря заявил губернатор региона Алексей Текслер.
«Здравоохранение — приоритет в работе. В регионе 92 медицинских объекта будут отремонтированы по федеральной программе, еще 70 — по региональной. На эти цели будет выделено 3,2 млрд рублей», — сообщил глава региона.
Глава региона отметил, что большую детскую и взрослую поликлиники построят в селе Миасском и отремонтируют местную больницу. В Нязепетровске тоже построят новую клинику.
Текслер добавил, что за 4 года власти заменят большую часть оборудования в поликлиниках и больницах. В регионе идет обновление парка скорой помощи.
Прямая линия Текслера с жителями области проходит в в особом формате. За ней внимательно следят руководители министерств, муниципалитетов и ведомств. В любой момент они должны быть готовы выйти в эфир и включиться в разговор с главой региона.
В Челябинской области отремонтируют сотни новых больниц и поликлиник, а также построят новые. Об этом в ходе прямой линии с жителями области 8 декабря заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Здравоохранение — приоритет в работе. В регионе 92 медицинских объекта будут отремонтированы по федеральной программе, еще 70 — по региональной. На эти цели будет выделено 3,2 млрд рублей», — сообщил глава региона. Глава региона отметил, что большую детскую и взрослую поликлиники построят в селе Миасском и отремонтируют местную больницу. В Нязепетровске тоже построят новую клинику. Текслер добавил, что за 4 года власти заменят большую часть оборудования в поликлиниках и больницах. В регионе идет обновление парка скорой помощи. Прямая линия Текслера с жителями области проходит в в особом формате. За ней внимательно следят руководители министерств, муниципалитетов и ведомств. В любой момент они должны быть готовы выйти в эфир и включиться в разговор с главой региона.