Текслер пообещал перезагрузить систему здравоохранения

На здравоохранение выделят 3,2 млрд рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области отремонтируют сотни новых больниц и поликлиник, а также построят новые. Об этом в ходе прямой линии с жителями области 8 декабря заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Здравоохранение — приоритет в работе. В регионе 92 медицинских объекта будут отремонтированы по федеральной программе, еще 70 — по региональной. На эти цели будет выделено 3,2 млрд рублей», — сообщил глава региона.

Глава региона отметил, что большую детскую и взрослую поликлиники построят в селе Миасском и отремонтируют местную больницу. В Нязепетровске тоже построят новую клинику.

Текслер добавил, что за 4 года власти заменят большую часть оборудования в поликлиниках и больницах. В регионе идет обновление парка скорой помощи.

Прямая линия Текслера с жителями области проходит в в особом формате. За ней внимательно следят руководители министерств, муниципалитетов и ведомств. В любой момент они должны быть готовы выйти в эфир и включиться в разговор с главой региона.