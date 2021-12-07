07 декабря 2021

Текслер пообещал перезагрузить систему здравоохранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Алексеем Текслером. Челябинск , портрет, текслер алексей
На здравоохранение выделят 3,2 млрд рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинской области отремонтируют сотни новых больниц и поликлиник, а также построят новые. Об этом в ходе прямой линии с жителями области 8 декабря заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Здравоохранение — приоритет в работе. В регионе 92 медицинских объекта будут отремонтированы по федеральной программе, еще 70 — по региональной. На эти цели будет выделено 3,2 млрд рублей», — сообщил глава региона.

Глава региона отметил, что большую детскую и взрослую поликлиники построят в селе Миасском и отремонтируют местную больницу. В Нязепетровске тоже построят новую клинику.

Текслер добавил, что за 4 года власти заменят большую часть оборудования в поликлиниках и больницах. В регионе идет обновление парка скорой помощи.

Прямая линия Текслера с жителями области проходит в в особом формате. За ней внимательно следят руководители министерств, муниципалитетов и ведомств. В любой момент они должны быть готовы выйти в эфир и включиться в разговор с главой региона.

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В Челябинской области отремонтируют сотни новых больниц и поликлиник, а также построят новые. Об этом в ходе прямой линии с жителями области 8 декабря заявил губернатор региона Алексей Текслер. «Здравоохранение — приоритет в работе. В регионе 92 медицинских объекта будут отремонтированы по федеральной программе, еще 70 — по региональной. На эти цели будет выделено 3,2 млрд рублей», — сообщил глава региона. Глава региона отметил, что большую детскую и взрослую поликлиники построят в селе Миасском и отремонтируют местную больницу. В Нязепетровске тоже построят новую клинику. Текслер добавил, что за 4 года власти заменят большую часть оборудования в поликлиниках и больницах. В регионе идет обновление парка скорой помощи. Прямая линия Текслера с жителями области проходит в в особом формате. За ней внимательно следят руководители министерств, муниципалитетов и ведомств. В любой момент они должны быть готовы выйти в эфир и включиться в разговор с главой региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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