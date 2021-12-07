07 декабря 2021
06 декабря 2021

В Перми рабочих предприятия в мороз отправили косить траву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, снег, трава
Покос травы на предприятии объяснили плановыми работами Фото:

В Перми предприятие «Сибур-Химпром» в 20-градусный мороз отправило рабочих косить траву. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал пермяк Александр Ковылков.

«Было решено навести идеальный порядок на территории. И бригаду работников зеленого хозяйства в мороз в режиме ошпаренной кошки выгнали на территорию с глобальной задачей — скосить траву», — рассказал Ковылков, подкрепив запись фотографиями. Он уточнил, что сотрудники предприятия косили траву 6 декабря.

В этот день в Перми температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. В пресс-службе «Сибур-Химпром» URA.RU пояснили, что сейчас предприятие проводит «плановые работы на территории очистных сооружений». Ранее URA.RU рассказывало о маскировке снега ко Всемирной зимней универсиаде в Красноярске и о покраске снежных горок в городе Мыски Кемеровской области водоэмульсионной краской.

Рабочие «Сибура» с мотокосилками боролись с зарослями травы на территории предприятия в -20
Фото:

На «Сибуре» зимний покос травы объясняют плановыми работами
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В Перми предприятие «Сибур-Химпром» в 20-градусный мороз отправило рабочих косить траву. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал пермяк Александр Ковылков. «Было решено навести идеальный порядок на территории. И бригаду работников зеленого хозяйства в мороз в режиме ошпаренной кошки выгнали на территорию с глобальной задачей — скосить траву», — рассказал Ковылков, подкрепив запись фотографиями. Он уточнил, что сотрудники предприятия косили траву 6 декабря. В этот день в Перми температура воздуха опустилась до минус 20 градусов. В пресс-службе «Сибур-Химпром» URA.RU пояснили, что сейчас предприятие проводит «плановые работы на территории очистных сооружений». Ранее URA.RU рассказывало о маскировке снега ко Всемирной зимней универсиаде в Красноярске и о покраске снежных горок в городе Мыски Кемеровской области водоэмульсионной краской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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