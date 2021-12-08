Москва даст денег Челябинской области на детсады

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Клипарт по теме Детский сад. Магнитогорск, игровая комната, детсад
Правительство выделило более 917 млн рублей на строительство детсадов в регионах Фото:

Челябинская область вошла в число регионов, которые получат материальную поддержку на строительство детских садов с ясельными группами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

«За счет федеральных средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. В общей сложности в этих субъектах появится 1250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

В правительстве добавили, что в 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году — более 1,3 млрд рублей, в 2023 году — более 3 млрд рублей.

Ранее Челябинская область получила поддержку из федерального бюджета для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из бюджета страны на область было выделено 2 млрд 676 млн рублей.

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Челябинская область вошла в число регионов, которые получат материальную поддержку на строительство детских садов с ясельными группами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ. «За счет федеральных средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. В общей сложности в этих субъектах появится 1250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. В правительстве добавили, что в 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году — более 1,3 млрд рублей, в 2023 году — более 3 млрд рублей. Ранее Челябинская область получила поддержку из федерального бюджета для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из бюджета страны на область было выделено 2 млрд 676 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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