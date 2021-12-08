Москва даст денег Челябинской области на детсады

Челябинская область вошла в число регионов, которые получат материальную поддержку на строительство детских садов с ясельными группами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
«За счет федеральных средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. В общей сложности в этих субъектах появится 1250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.
В правительстве добавили, что в 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году — более 1,3 млрд рублей, в 2023 году — более 3 млрд рублей.
Ранее Челябинская область получила поддержку из федерального бюджета для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из бюджета страны на область было выделено 2 млрд 676 млн рублей.
Челябинская область вошла в число регионов, которые получат материальную поддержку на строительство детских садов с ясельными группами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ. «За счет федеральных средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. В общей сложности в этих субъектах появится 1250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. В правительстве добавили, что в 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году — более 1,3 млрд рублей, в 2023 году — более 3 млрд рублей. Ранее Челябинская область получила поддержку из федерального бюджета для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из бюджета страны на область было выделено 2 млрд 676 млн рублей.