В Челябинской области упростят получение ветеранских льгот

Получить звание «Ветеран труда» и положенные льготы челябинцы смогут на пять лет раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области снизят требования к трудовому стажу, необходимому для получения звания «Ветеран труда» и соответствующих льгот. Об этом заявил 8 декабря в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Алексей Текслер.

«Я поддержал предложение министерства социального развития о снижении стажа для получения звания „Ветеран труда“. С 1 января мы на пять лет снижаем порог стажа: для мужчин с 45 лет до 40 и для женщин с 35 до 30 лет. Сложнее с требованием иметь определенные награды, областного и даже уровнем выше. Мне кажется, что это оправдано: звание присваивается не просто исходя из стажа, но исходя из наличия заслуг», — пояснил Текслер, отвечая на один из многих вопросов на эту тему.

Тем не менее, губернатор дал поручение проработать вопрос о присуждении наград или званий областного уровня. Как минимум, на тех предприятиях и в организациях, где численность коллектива или иные причины мешают заметить достойных работников.

В 2022 году на реализацию мер соцподдержки ветеранам в областном бюджете запланировано 8 млрд рублей, что на 4,2% больше, чем в 2021 году. Областной и местные советы ветеранов получают поддержку в форме субсидий и грантов. Также власти предусмотрели еще ряд льгот для пожилых южноуральцев, которые, наряду со снижением планки трудового стажа для получения звания «Ветеран труда, были анонсированы Текслером на конференции областного отделения Совета ветеранов 22 ноября.