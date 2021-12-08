В НИИ медицины труда назвали 7 заболеваний офисных работников

Патологии офисных работников не относятся к категории профзаболеваний Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У специалистов, занятых исключительно офисной работой, могут развиться проблемы с глазами, суставами, желудком, появиться варикоз, обезвоживание, туннельный синдром, а также возникнуть другие психосоматические расстройства. Об этом URA.RU рассказал руководитель центра профпатологии НИИ медицины труда имени академика Измерова Олег Чернов.

«У сотрудников, работающих в офисе, может развиться синдром сухого глаза, могут появиться боли в спине и суставах, варикозное расширение вен, туннельный синдром запястья, обезвоживание, гастрит, депрессия и другие психосоматические расстройства. Поскольку данные заболевания официально не относятся к профессиональным, статистика их неизвестна», — объяснил Олег Чернов.

По словам спикера, ухудшается самочувствие у офисных работников, как правило, из-за стресса, нерегулярного приема пищи и постоянного нахождения за компьютером. «Основными причинами функциональных расстройств и заболеваний, связанных с офисной работой, является монотонность выполняемых задач, длительное сидение за компьютером в вынужденной позе, необходимость постоянной работы с клавиатурой и мышкой, кондиционированный сухой воздух в офисе, искусственное освещение, нерегулярный прием пищи, хронический стресс», — перечислил Чернов.

Руководитель центра профпатологии НИИ медицины труда подчеркнул, что закон не предусматривает доплат таким специалистам за вредность на производстве. «Профессиональное заболевание является результатом воздействия на работника вредных и опасных производственных факторов, превышающих санитарно-гигиенические нормативы. Определяется это по результатам проведенной на рабочем месте специальной оценки условий труда и производственного контроля. Обычно у офисных работников уровень воздействия производственного фактора не превышает санитарно-гигиенические нормативы и не предусматривает доплаты за вредность на производстве», — подытожил Чернов.