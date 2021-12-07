Мэр Кургана отреагировала на смерь знаменитого учителя

Мэр Кургана Елена Ситникова выразила соболезнования семье умершего педагога Валентины Терещенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Кургана Елена Ситникова и сотрудники администрации выразили соболезнования родным и близким легендарного педагога Валентины Терещенко в связи с ее смертью. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.

«Глава города Кургана и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ивановны Терещенко. Светлая память о ней как о талантливом педагоге и руководителе навсегда останется в наших сердцах», — говорится в релизе мэрии.

Администрация города уточнила, чем известна в Кургане Валентина Терещенко. Всю свою жизнь она посвятила школе и детям. Ее учительская, а потом и директорская практика коснулась не одного поколения курганцев. Профессии педагога Валентина Терещенко отдала 38 лет. «Я — Детский директор!», — любила говорить о себе Валентина Ивановна.

Терещенко начинала работать учителем истории в школе №49 города Кургана, куда пришла после окончания Курганского пединститута. C 1977 года работала в школе №12. Именно при ней 27-я школа получила статус гимназии и стала одним из лучших учреждений города. Терещенко возглавляла гимназию с сентября 1985 по 2010 годы. Валентина Ивановна — Отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель школы РФ, Почетный гражданин города Кургана.

«В памяти родных и близких, друзей и соратников Валентина Терещенко навсегда останется не только прекрасным педагогом и руководителем, но и внимательным, чутким человеком, любящей женой, заботливой мамой, счастливой бабушкой четырех внуков», — говорится в информации. Прощание с Валентиной Ивановной состоится 9 декабря в 11.20 часов в Кафедральном соборе святого Александра Невского. URA.RU ранее писало, что легендарный педагог умерла 7 декабря в ковидном госпитале.