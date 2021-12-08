Свердловских COVID-пациентов лишили реанимационных коек

26 ноября свердловский минздрав подписал приказ, в котором говорилось о сворачивании 180 ковидных коек Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городской больнице Первоуральска (Свердловская область) убрали койки реанимации для больных COVID-19. Об этом URA.RU рассказал один из сотрудников больницы на условиях анонимности. Исполняющий обязанности главврача поставил перед сотрудниками невыполнимую задачу.

«26 ноября свердловский минздрав подписал приказ, в котором говорилось о сворачивании 180 ковидных коек в больнице на улице Металлургов. В их числе были девять коек для реанимации больных коронавирусом. В горбольнице, в другом здании — на улице Огнеупорщиков, остались еще 180 коек, но там никогда не было реанимации для ковид-пациентов», — посетовал информатор.

«В приказе от 3 декабря еще и указали, что теперь на Огнеупорщиков должна быть та самая реанимация на 9 коек. Александр Рожин (исполняющий обязанности главврача — прим. URA.RU) на прошедшем накануне совещании поставил задачу сотрудникам, чтобы они как хотели, так и выполнили все. Это невозможно», — сообщил источник агентства.

Источник объяснила причины этих действий. «Причина, почему реанимации для больных коронавирусом до сих пор нет, — кислородная установка, которая не закрывает и 180 коек, не говоря уже о реанимации. Вторая и третья — нехватка необходимых кадров — реаниматологов — и площадей в самой больнице», — отметил медработник.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный минздрав. «Проблем с койками реанимации для больных новой коронавирусной инфекцией нет», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что представители власти Курганской области приняли решение закрыть отделение для больных коронавирусом в областном госпитале для ветеранов войн.