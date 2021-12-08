Части россиян начнут выдавать ипотеку по ставке 0,1%

08 декабря 2021 в 17:14 Размер текста - 17 +

Ипотека на льготных условиях будет доступна не всем россиянам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Госкорпорация «Роскосмос» и Промсвязьбанк подписали документ о том, что российским космонавтам, а также кандидатам на эту должность ипотека будет выдаваться по ставке 0,1% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации. «В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынке», — говорится в информации. Отмечается также, что стоимость жилья, взятого с помощью банковского кредита, не должна составлять более 12 млн рублей, для кандидатов — 7 млн рублей. Первый взнос должен быть в размере 10% от всей стоимость, срок кредита — до 15 лет. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает Центробанку устанавливать ограничения на выдачу кредитов. Такие меры нужны для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госкорпорация «Роскосмос» и Промсвязьбанк подписали документ о том, что российским космонавтам, а также кандидатам на эту должность ипотека будет выдаваться по ставке 0,1% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации. «В соответствии с соглашением космонавты и кандидаты в космонавты смогут воспользоваться льготной ипотечной программой от ПСБ по ставке 0,1% годовых. В рамках программы можно приобрести жилье на первичном и вторичном рынке», — говорится в информации. Отмечается также, что стоимость жилья, взятого с помощью банковского кредита, не должна составлять более 12 млн рублей, для кандидатов — 7 млн рублей. Первый взнос должен быть в размере 10% от всей стоимость, срок кредита — до 15 лет. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает Центробанку устанавливать ограничения на выдачу кредитов. Такие меры нужны для замедления чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования.