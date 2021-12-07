Власти ЯНАО выделят миллиарды на развитие культуры в регионе

Власти ЯНАО за 4 года потратят на госпрограмму развития культуры 8 млрд Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Правительство ЯНАО выделит около 8 млрд рублей для развития основных направлений культуры в ЯНАО. Об этом сообщается в опубликованном документе на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Общий объем бюджетных ассигнований окружного бюджета на реализацию государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа за второй государственной программы „Основные направления развития культуры“ 8 млрд. Из них в 2022 году выделить 2,8 млн рублей, в 2023 1,9 млн, в 2024 1,8 млн и в 2025 1,4 млн рублей», — говорится в документе.

Правительство ЯНАО планирует создать единое культурное пространство в регионе, по средству развития библиотек и музеев, а также создания концертных площадок. Помимо этого, власти направят деньги на содействие самореализации и развитию талантов у населения. К 2025 году планируется построить, отремонтировать и снабдить современным оборудованием 79 объектов культуры.

Отвечать за данный проект будет департамент культуры ЯНАО, а поможет в реализации департамент строительства. Масштабный проект должен удовлетворить социальные и духовные потребности жителей региона.

Ранее URA.RU сообщало, что законодательное собрание ЯНАО приняло дефицитный бюджет до 2024 года. Власти планируют направить деньги на развитие социальной сферы.