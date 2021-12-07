Спикер гордумы Тюмени обвинил антиваксеров в мракобесии

По мнению Евгения Заболотного, нельзя идти на поводу агрессивного меньшинства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Спикер гордумы Тюмени Евгений Заболотный обвинил противников вакцинации и QR-кодов в невежестве и мракобесии. Политик опубликовал в своем блоге в Instagram пост, в котором заступился за спикера областной думы Сергея Корепанова, на которого антиваксеры написали заявление в СК из-за «разжигания ненависти».

«Что касается тех, кто направил на него (Корепанова — прим. ред.) заявление в СК или призывает, используя высокие трибуны, организовать дела — не отголоски ли это самых спорных методов работы тридцатых годов XX века? Видимо, не зря библейский Моисей водил народ по пустыне, чтобы из сознания людей среди прочего выветрились капризность и невежество, граничащие с мракобесием. Этот путь еще предстоит продолжить», — написал Заболотный.

Спикер гордумы добавил, что борьба с пандемией не закончена, а смертность от COVID-19 не уменьшается. «Всем нам необходимо выполнять рекомендации профессиональных вирусологов и врачей, а не уличного агрессивного меньшинства», — подытожил политик.

Пост вызвал негативную реакцию читателей. «Чувствую что и на вас пора писать в СК, ибо так ненавидеть народ — это надо уметь», — заявил пользователь с ником vazgenfuflov. «Вас заставляют излагать этот дикий бред сверху, и вы просто боитесь за свою шкуру?» — написала sveta.crane.

Ранее, в ходе заседания регионального парламента, Корепанов сравнил невакцинированных граждан с шахидами. 7 декабря стало известно, что из-за этого тюменцы подали заявление в следственное управление региона.