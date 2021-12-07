07 декабря 2021

Тюменцам предлагают строить ракеты за неограниченную зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцам предложили стать частью космической промышленности и хорошо заработать Фото:

Соискателям из Тюменской области предлагают работу с неограниченным заработком на производстве ракет-носителей. Вакансии размещены на сайте департамента труда и занятости населения региона.

«В связи с необходимостью безусловного выполнения государственного оборонного заказа в установленные сроки, ПО „Полет“ (одно из крупнейших предприятий России, специализирующееся на выпуске авиационной и ракетно-космической техники — прим. URA.RU) требуются сотрудники. Максимальный уровень заработной платы не ограничен, зависит от выполненного объема работ», — такое предложение появилось на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Само предприятие расположено в Омске. При этом иногородним сотрудникам готовы компенсировать аренду жилья.

Предприятию требуются специалисты более чем 20 специальностей: инженеры, токари, фрезеровщики, слесари, монтажники, и даже маляры. При этом минимальная средняя заработная плата составляет порядка 38 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей в месяц. Такую среднюю зарплату предлагают в сфере «Высший менеджмент».

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Соискателям из Тюменской области предлагают работу с неограниченным заработком на производстве ракет-носителей. Вакансии размещены на сайте департамента труда и занятости населения региона. «В связи с необходимостью безусловного выполнения государственного оборонного заказа в установленные сроки, ПО „Полет“ (одно из крупнейших предприятий России, специализирующееся на выпуске авиационной и ракетно-космической техники — прим. URA.RU) требуются сотрудники. Максимальный уровень заработной платы не ограничен, зависит от выполненного объема работ», — такое предложение появилось на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области. Само предприятие расположено в Омске. При этом иногородним сотрудникам готовы компенсировать аренду жилья. Предприятию требуются специалисты более чем 20 специальностей: инженеры, токари, фрезеровщики, слесари, монтажники, и даже маляры. При этом минимальная средняя заработная плата составляет порядка 38 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей в месяц. Такую среднюю зарплату предлагают в сфере «Высший менеджмент».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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