Тюменцам предлагают строить ракеты за неограниченную зарплату

Тюменцам предложили стать частью космической промышленности и хорошо заработать Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Соискателям из Тюменской области предлагают работу с неограниченным заработком на производстве ракет-носителей. Вакансии размещены на сайте департамента труда и занятости населения региона.

«В связи с необходимостью безусловного выполнения государственного оборонного заказа в установленные сроки, ПО „Полет“ (одно из крупнейших предприятий России, специализирующееся на выпуске авиационной и ракетно-космической техники — прим. URA.RU) требуются сотрудники. Максимальный уровень заработной платы не ограничен, зависит от выполненного объема работ», — такое предложение появилось на сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Само предприятие расположено в Омске. При этом иногородним сотрудникам готовы компенсировать аренду жилья.

Предприятию требуются специалисты более чем 20 специальностей: инженеры, токари, фрезеровщики, слесари, монтажники, и даже маляры. При этом минимальная средняя заработная плата составляет порядка 38 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы могут заработать на удаленной работе 129 тысяч рублей в месяц. Такую среднюю зарплату предлагают в сфере «Высший менеджмент».