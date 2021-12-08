В Челябинской области сменили арестованного главу отделения ПФР

Вместо арестованного Виктора Чернобровина челябинским отделением ПФР будет руководить его заместитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России

Главой отделения Пенсионного Фонда России (ПФР) в Челябинской области назначена Светлана Киселева, следует из данных сервиса СБИС. Ее предшественник Виктор Чернобровин обвиняется в получении взяток почти на 30 млн рублей и находится под арестом с конца июля 2021 года.

Киселева занимает должность заместителя управляющего отделением ПФР. Запись в ЕГРЮЛ о получении ей права действовать от имени фонда как юрлица без доверенности сделана 6 декабря. В пресс-службе организации не комментируют обстоятельства, связанные с уголовным делом.

Череда уголовных дел в областном отделении Пенсионного фонда началась с задержания полицией замуправляющего Александра Орехова при передаче ему 3 млн рублей представителем коммерческой структуры. Затем силовики задержали начальника АХЧ челябинского ОПФР Рудольфа Зайцева, а 22 июля — уже главу отделения Чернобровина. Ему инкриминируют получение взяток на сумму 26 млн рублей и прогулочного катера «Ямаха» ценой более 500 тыс. рублей.

Чернобровин отрицает вину, обвинив силовиков в распространении ложной информации о результатах следственных действий. С начала осени все фигуранты дела находятся под домашним арестом. Попытка защиты Чернобровина смягчить условия избранной ему меры пресечения, предпринятая в ноябре, оказалась безуспешной.