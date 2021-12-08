В Екатеринбурге рядом с «Высоцким» появится новый небоскреб

Новая башня появится между «Высоцким» и «Антеем» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Между башней «Высокцкий» и торговым центром «Антей» в Екатеринбурге планируют построить еще один небоскреб. Об этом URA.RU рассказал девелопер Андрей Гавриловский, владеющий «Высоцким» и «Антеем». По словам бизнесмена, высота его новой башни, предварительно, составит от 43 до 50 этажей.

«Башня планируется в районе 47 этажей. Есть предложения сделать и выше, но не выше „Высоцкого“ (54 этажа). Там однозначно будут гостиница и рестораны. Рестораны обязательно разместим на последнем и на первом этажах», — поделился планами Андрей Гавриловский.

Застройщик заметил, что проект будет вынесен на рассмотрение градостроительного совета при мэрии Екатеринбурга. По словам Гавриловского, администрация города уже подписала документ о подготовке проектов межевания и планировки земельного участка. Бизнесмен ждет, что работы начнутся в самые ближайшие сроки.

Небоскреб «Высоцкий» (188 метров) является вторым по высоте зданием в Екатеринбурге и на Урале после башни «Исеть» (более 206 метров). В мае Гавриловский объявил, что отель «Антей» в одноименном бизнес-центре прекратит свое существование.