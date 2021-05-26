Владелец екатеринбургского небоскреба закрывает гостиницу

Когда-то отель в «Антее» был популярен у туристов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Отель «Антей» (Екатеринбург), который располагается на последнем этаже одноименного бизнес-центра, через месяц прекратит свое существование. Причиной закрытия является невостребованность среди клиентов, утративших платежеспособность. Об этом URA.RU сообщил владелец торгового центра Андрей Гавриловский.

«Отель перестанет существовать через месяц, ну, может быть, еще „Иннопром“ отведем, — говорит Гавриловский. — Нам бы хотелось сдать помещение в одни счастливые руки и не вкладываться в перестройку. Мы такого клиента ищем и, я уверен, найдем». Собеседник также полагает, что отели такого уровня оказались не нужны в городе. «У народа денег нет, бизнесу пришел конец, клиент стал нищим, ему не до путешествий. Помещение отеля мы предлагаем сдать в аренду. Его уже активно смотрят, скорее всего, заберут весь этаж, хотя не исключено, что и по отдельности — тогда придется перестраивать все на отдельные офисы», — отметил Гавриловский.

Трехзвездочный отель был открыт в 2004 году в торгово-развлекательном центре «Антей», который тогда был самым высоким зданием в Екатеринбурге — 86 метров. Гостиница находится на 19-м этаже, из всех номеров открывается панорамный вид на город. Общая площадь отеля составляет около 600 квадратных метров, из них 480 — полезная. Ранее о консервации своих отелей заявляли представители крупнейшей екатеринбургской гостиничной сети USTA Hotels. Коммерческий директор компании Виктор Салин объяснял, что в условиях пандемии коронавируса в Екатеринбург почти перестали приезжать гости.