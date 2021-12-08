Экс-звезда «Дом-2» обвинила скорую в бездействии. «Я сказала, что ребенок умирает»

08 декабря 2021 в 19:35 Размер текста - 17 +

Скорую помощь дожидались почти сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-звезда «Дом-2» Яна Шевцова заявила, что сутки дожидалась скорую помощь, которую вызывала своей годовалой дочери. По ее словам, врачи отказались госпитализировать ребенка из-за того, что нет мест в горбольнице №15. «Я вызывала скорую еще позавчера (6 декабря) в девять часов вечера, к ребенку до утра так никто и не приехал. Утром вроде бы стало лучше, но к вечеру ее начало сильно рвать и она начала прям синеть У меня шок!», — цитирует E1.RU Яну. После этого женщина вновь позвонила в неотложку и сообщила, что сутки ждет скорую. «Я сказала, что ребенок уже умирает», — отметила участница «Дом-2». Однако приехавшие врачи заявили, что в инфекционной больнице нет мест. В итоге Шевцова отвезла ребенка в платную клинику. В службе скорой помощи Екатеринбурга заявили, что женщина вызывала медиков один раз. Как оказалось, один вызов был на взрослого, другой — на ребенка. Что касается второго, то, по информации скорой, врачи прибыли через 16 минут. «В больнице №15 нет проблем со свободными местами», — ответил URA.RU пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-звезда «Дом-2» Яна Шевцова заявила, что сутки дожидалась скорую помощь, которую вызывала своей годовалой дочери. По ее словам, врачи отказались госпитализировать ребенка из-за того, что нет мест в горбольнице №15. «Я вызывала скорую еще позавчера (6 декабря) в девять часов вечера, к ребенку до утра так никто и не приехал. Утром вроде бы стало лучше, но к вечеру ее начало сильно рвать и она начала прям синеть У меня шок!», — цитирует E1.RU Яну. После этого женщина вновь позвонила в неотложку и сообщила, что сутки ждет скорую. «Я сказала, что ребенок уже умирает», — отметила участница «Дом-2». Однако приехавшие врачи заявили, что в инфекционной больнице нет мест. В итоге Шевцова отвезла ребенка в платную клинику. В службе скорой помощи Екатеринбурга заявили, что женщина вызывала медиков один раз. Как оказалось, один вызов был на взрослого, другой — на ребенка. Что касается второго, то, по информации скорой, врачи прибыли через 16 минут. «В больнице №15 нет проблем со свободными местами», — ответил URA.RU пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.