Убивший двух человек в московском МФЦ из-за маски признал вину

Москвич Сергей Глазов, задержанный 7 декабря по делу о стрельбе в МФЦ, признал свою вину. Он начал стрельбу из-за просьбы надеть маску, сообщил мужчина навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — передали в ОНК «Интерфаксу» признание Глазова.
Мужчина рассказал, что служил в Службе внешней разведки и был уволен оттуда в 2009 году в звании подполковника, уточнили в ОНК. Он также признался, что не имел разрешения на оружие.
В московском МФЦ 7 декабря произошла стрельба. Два человека погибли, четыре ранены. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску. Мужчину задержали, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.
Москвич Сергей Глазов, задержанный 7 декабря по делу о стрельбе в МФЦ, признал свою вину. Он начал стрельбу из-за просьбы надеть маску, сообщил мужчина навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы. «Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — передали в ОНК «Интерфаксу» признание Глазова. Мужчина рассказал, что служил в Службе внешней разведки и был уволен оттуда в 2009 году в звании подполковника, уточнили в ОНК. Он также признался, что не имел разрешения на оружие. В московском МФЦ 7 декабря произошла стрельба. Два человека погибли, четыре ранены. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску. Мужчину задержали, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.