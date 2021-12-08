Убивший двух человек в московском МФЦ из-за маски признал вину

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Мужчина открыл стрельбу после просьбы надеть маску Фото:
новость из сюжета
В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски

Москвич Сергей Глазов, задержанный 7 декабря по делу о стрельбе в МФЦ, признал свою вину. Он начал стрельбу из-за просьбы надеть маску, сообщил мужчина навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — передали в ОНК «Интерфаксу» признание Глазова.

Мужчина рассказал, что служил в Службе внешней разведки и был уволен оттуда в 2009 году в звании подполковника, уточнили в ОНК. Он также признался, что не имел разрешения на оружие.

В московском МФЦ 7 декабря произошла стрельба. Два человека погибли, четыре ранены. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску. Мужчину задержали, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.

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Москвич Сергей Глазов, задержанный 7 декабря по делу о стрельбе в МФЦ, признал свою вину. Он начал стрельбу из-за просьбы надеть маску, сообщил мужчина навестившим его членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы. «Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — передали в ОНК «Интерфаксу» признание Глазова. Мужчина рассказал, что служил в Службе внешней разведки и был уволен оттуда в 2009 году в звании подполковника, уточнили в ОНК. Он также признался, что не имел разрешения на оружие. В московском МФЦ 7 декабря произошла стрельба. Два человека погибли, четыре ранены. По предварительной информации, конфликт произошел из-за отказа посетителя надеть маску. Мужчину задержали, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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