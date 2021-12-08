Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста

08 декабря 2021 в 23:00 Размер текста - 17 +

Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли сразу две партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб. Законопроектом предлагается признать утратившим силу федеральный закон от 3 октября 2018 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсии, и внести соответствующие изменения [о возвращении пенсионного возраста до пенсионной реформы 2018 года]. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддерживает данные законопроекты и предлагает их к отклонению», — сказала она на пленарном заседании Госдумы от 8 декабря, запись заседания размещена на youtube-канале «Россия 24». Один из законопроектов был внесен в апреле этого года депутатами от фракции «Справедливая Россия». Второй — в августе партией КПРФ. Инициативы также не были поддержаны правительством РФ. Ранее сообщалось, что Министерство труда РФ разработало меры по возмещению дополнительной инфляции для пенсионеров, отмечает Nation News. Так, в рамках бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года ожидается выше этого показателя, сообщает «Пятый канал». По его словам, в 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция «Единая Россия») Светлана Бессараб. Законопроектом предлагается признать утратившим силу федеральный закон от 3 октября 2018 года о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсии, и внести соответствующие изменения [о возвращении пенсионного возраста до пенсионной реформы 2018 года]. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов не поддерживает данные законопроекты и предлагает их к отклонению», — сказала она на пленарном заседании Госдумы от 8 декабря, запись заседания размещена на youtube-канале «Россия 24». Один из законопроектов был внесен в апреле этого года депутатами от фракции «Справедливая Россия». Второй — в августе партией КПРФ. Инициативы также не были поддержаны правительством РФ. Ранее сообщалось, что Министерство труда РФ разработало меры по возмещению дополнительной инфляции для пенсионеров, отмечает Nation News. Так, в рамках бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%, но инфляция по итогам года ожидается выше этого показателя, сообщает «Пятый канал». По его словам, в 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.