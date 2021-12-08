08 декабря 2021

Собчак поспорила с Дудем из-за видео о пытках в колониях

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
Собчак указала на широкий общественный резонанс после публикации видео Фото:

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак поспорила с блогером Юрием Дудем. Она заявила, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем вызвала общественный резонанс, хотя Дудь заявил обратное.

«Мне кажется, что говорить о том, что после появления видеоархива и нашей огласки не было „широкого общественного резонанса“, странно. Вообще-то целого главу ФСИН сняли. Начались реальные аресты и реальные расследования преступлений», — написала Собчак в комментариях под анонсом нового интервью Дудя в Instagram. Так она прокомментировала заявление Дудя о том, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем не вызвала широкого общественного резонанса.

Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим.

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак поспорила с блогером Юрием Дудем. Она заявила, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем вызвала общественный резонанс, хотя Дудь заявил обратное. «Мне кажется, что говорить о том, что после появления видеоархива и нашей огласки не было „широкого общественного резонанса“, странно. Вообще-то целого главу ФСИН сняли. Начались реальные аресты и реальные расследования преступлений», — написала Собчак в комментариях под анонсом нового интервью Дудя в Instagram. Так она прокомментировала заявление Дудя о том, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем не вызвала широкого общественного резонанса. Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим. Публикация от Юрии? Дудь (@yurydud)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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