Собчак поспорила с Дудем из-за видео о пытках в колониях

Телеведущая, журналистка Ксения Собчак поспорила с блогером Юрием Дудем. Она заявила, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем вызвала общественный резонанс, хотя Дудь заявил обратное.
«Мне кажется, что говорить о том, что после появления видеоархива и нашей огласки не было „широкого общественного резонанса“, странно. Вообще-то целого главу ФСИН сняли. Начались реальные аресты и реальные расследования преступлений», — написала Собчак в комментариях под анонсом нового интервью Дудя в Instagram. Так она прокомментировала заявление Дудя о том, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем не вызвала широкого общественного резонанса.
Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим.
Телеведущая, журналистка Ксения Собчак поспорила с блогером Юрием Дудем. Она заявила, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем вызвала общественный резонанс, хотя Дудь заявил обратное. «Мне кажется, что говорить о том, что после появления видеоархива и нашей огласки не было „широкого общественного резонанса“, странно. Вообще-то целого главу ФСИН сняли. Начались реальные аресты и реальные расследования преступлений», — написала Собчак в комментариях под анонсом нового интервью Дудя в Instagram. Так она прокомментировала заявление Дудя о том, что публикация проектом Gulagu.net видео о пытках заключенных российских тюрем не вызвала широкого общественного резонанса. Ранее правозащитники проекта Gulagu.net опубликовали ролик с кадрами пыток в российских колониях и издевательств над заключенными. Вскоре портал заблокировали. На фоне этого директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников был отправлен в отставку. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации видео с пытками заключенных в колониях никак не связаны с этим. Публикация от Юрии? Дудь (@yurydud)