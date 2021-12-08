Аналитики зафиксировали рост цен на мандарины и конфеты

09 декабря 2021 в 03:44 Размер текста - 17 +

В преддверии новогодних праздников растут цены на мандарины и конфеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Этой зимой цены на мандарины и конфеты значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» от компании «Платформа ОФД», являющейся оператором электронного документооборота и отчетности. Средний чек на мандарины вырос — на 7% к прошлому году — и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11%, до 641 рубля за 500 грамм, сообщают «Известия». Что касается спроса, исходя из данных аналитического ресурса, с 1 по 5 декабря продажи мандаринов и конфет выросли на 30% в натуральном выражении по сравнению с этим же периодом прошлого года. Среди россиян также растет спрос на шампанское. Объем продаж этого алкогольного напитка вырос на 8%, а средний чек составил 468 рублей. Также вырос спрос на мягкие и пластиковые игрушки в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов — их стали покупать на 23% чаще, средний чек прибавил 13% и достиг отметки 951 рубль. Специалисты в Роспотребнадзоре дали несколько советов о том, как правильно выбирать мандарины. По их словам, фрукты должны быть красивыми на вид, а именно с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Они отметили, что мандарины со светлой кожицей кислые, а с темной, наоборот, сладкие. Кроме того, в службе прав потребителей порекомендовали держать цитрусы в сетке, а не в пакете. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Этой зимой цены на мандарины и конфеты значительно выросли по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитического ресурса «Чек Индекс» от компании «Платформа ОФД», являющейся оператором электронного документооборота и отчетности. Средний чек на мандарины вырос — на 7% к прошлому году — и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11%, до 641 рубля за 500 грамм, сообщают «Известия». Что касается спроса, исходя из данных аналитического ресурса, с 1 по 5 декабря продажи мандаринов и конфет выросли на 30% в натуральном выражении по сравнению с этим же периодом прошлого года. Среди россиян также растет спрос на шампанское. Объем продаж этого алкогольного напитка вырос на 8%, а средний чек составил 468 рублей. Также вырос спрос на мягкие и пластиковые игрушки в виде праздничных персонажей и героев мультфильмов — их стали покупать на 23% чаще, средний чек прибавил 13% и достиг отметки 951 рубль. Специалисты в Роспотребнадзоре дали несколько советов о том, как правильно выбирать мандарины. По их словам, фрукты должны быть красивыми на вид, а именно с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Они отметили, что мандарины со светлой кожицей кислые, а с темной, наоборот, сладкие. Кроме того, в службе прав потребителей порекомендовали держать цитрусы в сетке, а не в пакете.