Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект для развития овощеводства и картофелеводства. Об этом заявили в министерстве.
Федеральный проект предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля», — рассказали в Минсельхозе, передают «Известия». На ускоренное развитие отрасли в будущем году планируется дополнительно направить около пяти миллиардов рублей, добавили в ведомстве.
Отмечается, что для животноводов также предусмотрена новая мера господдержки, предусматривающая возмещение части затрат на приобретение кормов. На это будет выделено 10 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассказал о мерах по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил в 2022 году ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса для стабилизации цен на продукты в РФ, передает RT.
Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект для развития овощеводства и картофелеводства. Об этом заявили в министерстве. Федеральный проект предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля», — рассказали в Минсельхозе, передают «Известия». На ускоренное развитие отрасли в будущем году планируется дополнительно направить около пяти миллиардов рублей, добавили в ведомстве. Отмечается, что для животноводов также предусмотрена новая мера господдержки, предусматривающая возмещение части затрат на приобретение кормов. На это будет выделено 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассказал о мерах по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил в 2022 году ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса для стабилизации цен на продукты в РФ, передает RT.