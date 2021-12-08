08 декабря 2021

Минсельхоз анонсировал проект по развитию овощеводства в России. На него потратят миллиарды рублей

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В Минсельхозе уточнили, что на проект будет направлено около пяти миллиардов рублей Фото:
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Цены на продукты в России

Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект для развития овощеводства и картофелеводства. Об этом заявили в министерстве.

Федеральный проект предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля», — рассказали в Минсельхозе, передают «Известия». На ускоренное развитие отрасли в будущем году планируется дополнительно направить около пяти миллиардов рублей, добавили в ведомстве.

Отмечается, что для животноводов также предусмотрена новая мера господдержки, предусматривающая возмещение части затрат на приобретение кормов. На это будет выделено 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассказал о мерах по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил в 2022 году ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса для стабилизации цен на продукты в РФ, передает RT.

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Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект для развития овощеводства и картофелеводства. Об этом заявили в министерстве. Федеральный проект предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля», — рассказали в Минсельхозе, передают «Известия». На ускоренное развитие отрасли в будущем году планируется дополнительно направить около пяти миллиардов рублей, добавили в ведомстве. Отмечается, что для животноводов также предусмотрена новая мера господдержки, предусматривающая возмещение части затрат на приобретение кормов. На это будет выделено 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассказал о мерах по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил в 2022 году ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса для стабилизации цен на продукты в РФ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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