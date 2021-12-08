Минсельхоз анонсировал проект по развитию овощеводства в России. На него потратят миллиарды рублей

09 декабря 2021 в 04:30 Размер текста - 17 +

В Минсельхозе уточнили, что на проект будет направлено около пяти миллиардов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на продукты в России Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект для развития овощеводства и картофелеводства. Об этом заявили в министерстве. Федеральный проект предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля», — рассказали в Минсельхозе, передают «Известия». На ускоренное развитие отрасли в будущем году планируется дополнительно направить около пяти миллиардов рублей, добавили в ведомстве. Отмечается, что для животноводов также предусмотрена новая мера господдержки, предусматривающая возмещение части затрат на приобретение кормов. На это будет выделено 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассказал о мерах по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил в 2022 году ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса для стабилизации цен на продукты в РФ, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минсельхоз в 2022 году запустит федеральный проект для развития овощеводства и картофелеводства. Об этом заявили в министерстве. Федеральный проект предусматривает «комплекс мероприятий, направленных как на увеличение производства, так и на организацию инфраструктуры хранения и реализации овощей и картофеля», — рассказали в Минсельхозе, передают «Известия». На ускоренное развитие отрасли в будущем году планируется дополнительно направить около пяти миллиардов рублей, добавили в ведомстве. Отмечается, что для животноводов также предусмотрена новая мера господдержки, предусматривающая возмещение части затрат на приобретение кормов. На это будет выделено 10 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что Минсельхоз рассказал о мерах по снижению цен на овощи из «борщевого набора». Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил в 2022 году ввести тарифные квоты на импорт сахара и мяса для стабилизации цен на продукты в РФ, передает RT.