Мошенники придумали новый способ для обмана россиян

09 декабря 2021 в 07:41 Размер текста - 17 +

Операторы фальшивого колл-центра просят жертв установить вредоносное ПО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянам стали поступать письма от злоумышленников о том, что с них скоро начнут взиматься деньги за некую подписку, которую можно отменить, позвонив по фальшивому номеру в колл-центр. После того как жертва звонит в подставной колл-центр, ее просят загрузить вредоносный файл. О новом способе мошенничества рассказали аналитики компании Positive Technologies, работающей в сфере информационной безопасности. «Жертвы получают фишинговые сообщения по электронной почте, уведомляющие их о том, что с них скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой истекает. Для отмены подписки нужно позвонить по определенному номеру телефона», — сообщается в исследовании «Актуальные киберугрозы: III квартал 2021 года», опубликованном на официальном сайте Positive Technologies. В письме мошенники указывают номер фальшивого колл-центра. После того как жертва сделала звонок, подставной оператор просит ее загрузить файл Excel, который якобы нужен для отмены подписки. После открытия файла на компьютер загружается вредоносное ПО. Аналитик Positive Technologies Федор Чунижеков уточнил, что уловка с фальшивыми колл-центрами пока не распространена, передает « Коммерсант ». Однако она набирает популярность, поскольку фильтры электронной почты не срабатывают на телефонные номера, а люди склонны верить операторам, которым звонят самостоятельно. В крупном российском банке из топ-30 изданию подтвердили, что фиксировали такие атаки. Мошенники просили клиентов кредитной организации установить на компьютер программу для удаленного доступа, с помощью которого выводились деньги с банковских счетов. В банке из топ-20 уточнили, что в последнее время участились жалобы клиентов на СМС-сообщения «от банка» с просьбой перезвонить. Ранее в Минцифры РФ предложили ввести административное наказание для операторов, которые принимают вызовы от недобросовестных граждан с измененных номеров. По словам директора департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин, они фактически становятся соучастниками мошенничества. Он уточнил, что каждый двадцатый вызов с неизвестного номера — это звонок злоумышленника. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам стали поступать письма от злоумышленников о том, что с них скоро начнут взиматься деньги за некую подписку, которую можно отменить, позвонив по фальшивому номеру в колл-центр. После того как жертва звонит в подставной колл-центр, ее просят загрузить вредоносный файл. О новом способе мошенничества рассказали аналитики компании Positive Technologies, работающей в сфере информационной безопасности. «Жертвы получают фишинговые сообщения по электронной почте, уведомляющие их о том, что с них скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой истекает. Для отмены подписки нужно позвонить по определенному номеру телефона», — сообщается в исследовании «Актуальные киберугрозы: III квартал 2021 года», опубликованном на официальном сайте Positive Technologies. В письме мошенники указывают номер фальшивого колл-центра. После того как жертва сделала звонок, подставной оператор просит ее загрузить файл Excel, который якобы нужен для отмены подписки. После открытия файла на компьютер загружается вредоносное ПО. Аналитик Positive Technologies Федор Чунижеков уточнил, что уловка с фальшивыми колл-центрами пока не распространена, передает «Коммерсант». Однако она набирает популярность, поскольку фильтры электронной почты не срабатывают на телефонные номера, а люди склонны верить операторам, которым звонят самостоятельно. В крупном российском банке из топ-30 изданию подтвердили, что фиксировали такие атаки. Мошенники просили клиентов кредитной организации установить на компьютер программу для удаленного доступа, с помощью которого выводились деньги с банковских счетов. В банке из топ-20 уточнили, что в последнее время участились жалобы клиентов на СМС-сообщения «от банка» с просьбой перезвонить. Ранее в Минцифры РФ предложили ввести административное наказание для операторов, которые принимают вызовы от недобросовестных граждан с измененных номеров. По словам директора департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин, они фактически становятся соучастниками мошенничества. Он уточнил, что каждый двадцатый вызов с неизвестного номера — это звонок злоумышленника.