Ущерб от контрафакта носков составил 20 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Через Курганскую область пытались незаконно провезти контрафактные носки от Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike. Об этом 9 декабря сообщили URA.RU в пресс-службе Тюменской таможни.

«В пункте пропуска через государственную границу Петухово тюменские таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров с маркировкой известных брендов. <…> При досмотре транспортного средства сотрудники мобильных групп таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike», — указано в сообщении.

О возможном контрафакте таможенникам сообщили представители Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Фура с 5 тыс. спортивных носков следовала из Республики Казахстан в город Назрань (Республика Ингушетия). Собственник товара не предоставил документы, которые подтверждают оригинальность продукции, а правообладатели подтвердили таможенникам факт подделки. Ущерб оценили в 20 млн рублей. Предпринимателю, если в суде признают его вину, грозит до двух лет лишения свободы со штрафом до 80 тыс. рублей

В июне в регионе остановили машину с партией контрафактных солнцезащитных очков. Аксессуары были маркированы товарными знаками Porsche, Dior, Givenchy, Burberry и Chanel.

Правообладатели подтвердили факт подделки носков Фото: пресс-служба Тюменской таможни