У жителей Курганской области выросли зарплаты

Курганцы в среднем получают ежемесячно по 35 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

В Курганской области у жителей региона зафиксирован рост зарплат на 11%. В сентябре 2021 года средний заработок составил 35 033 рубля. Об этом говорится в данных Свердловскстата.

«В сентябре 2021 года средняя зарплата жителей Курганской области на предприятиях по полному кругу организаций составила 35 033,4 рубля. Темпы роста к соответствующему месяцу предыдущего года составили — 11%», — сказано в статистических данных.

Наибольшие зарплаты зафиксированы у курганцев, которые заняты в сфере финансовой и страховой деятельности — 47 768 рублей. Наименьший заработок у тех, кто занят в сфере гостиничного бизнеса и общепита — 20 121 рубль. У медицинского персонала средние зарплаты составили 32 814 рублей, в сфере образования — 28 770 рублей.

По данным Свердловскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в организациях региона в августе превысила 33,3 тысячи рублей. В июле работникам было начислено в среднем 34 314,3 рубля.

URA.RU ранее писало, что курганские власти признали сокращение доходов населения. Денежные доходы жителей Курганской области в первом полугодии 2021 года в расчете на душу населения превысили 21,5 тысячи рублей. При этом реальные денежные доходы с учетом инфляции сократились на 2,2%.