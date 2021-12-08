CNN: в США приняли решение об энергетических санкциях против РФ

09 декабря 2021 в 11:10 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне опасаются повышения внутренних цен на бензин из-за энергетических санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU США введут энергетические санкции в отношении России только в крайнем случае. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников. Источники пояснили, что энергетические санкции против России могут оказать большое влияние на мировую экономику и цены на бензин в США. «Мы пытаемся сделать это так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из них сразу. Энергетическая часть — это крайняя мера, если в этом возникнет необходимость», — цитирует CNN одного из американских чиновников. Госслужащие пояснили, что в администрации президента США Джо Байдена видят прямую взаимосвязь между рейтингами его одобрениями и внутренними ценами на бензин. Чиновники предположили, что Вашингтон просто «не хочет раскачивать лодку». При этом энергетические санкции в отношении России могут оказать значительное влияние на мировую экономику и цены на топливо в США. При этом чиновники предположили, что санкций, которые не затрагивают энергетический сектор, не хватит для того, чтобы сдержать Москву. С их мнением согласен бывший сотрудник Госдепартамента США, старший научный сотрудник Атлантического совета Эдвард Фишман. По его мнению, Вашингтону будет очень сложно нанести серьезный экономический ущерб России, не затрагивая энергетические рынки. Ранее Байден пригрозил ужесточить санкции в отношении России, если она вторгнется на территорию Украины. Он уточнил, что уже предупредил об этом президента РФ Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер назвал американские санкции против Москвы чушью. По его мнению, политические силы Вашингтона просто соревнуются в антироссийском настрое. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США введут энергетические санкции в отношении России только в крайнем случае. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников. Источники пояснили, что энергетические санкции против России могут оказать большое влияние на мировую экономику и цены на бензин в США. «Мы пытаемся сделать это так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из них сразу. Энергетическая часть — это крайняя мера, если в этом возникнет необходимость», — цитирует CNN одного из американских чиновников. Госслужащие пояснили, что в администрации президента США Джо Байдена видят прямую взаимосвязь между рейтингами его одобрениями и внутренними ценами на бензин. Чиновники предположили, что Вашингтон просто «не хочет раскачивать лодку». При этом энергетические санкции в отношении России могут оказать значительное влияние на мировую экономику и цены на топливо в США. При этом чиновники предположили, что санкций, которые не затрагивают энергетический сектор, не хватит для того, чтобы сдержать Москву. С их мнением согласен бывший сотрудник Госдепартамента США, старший научный сотрудник Атлантического совета Эдвард Фишман. По его мнению, Вашингтону будет очень сложно нанести серьезный экономический ущерб России, не затрагивая энергетические рынки. Ранее Байден пригрозил ужесточить санкции в отношении России, если она вторгнется на территорию Украины. Он уточнил, что уже предупредил об этом президента РФ Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер назвал американские санкции против Москвы чушью. По его мнению, политические силы Вашингтона просто соревнуются в антироссийском настрое.