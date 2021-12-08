08 декабря 2021
07 декабря 2021

Из окна тюменского психоинтерната выпала пациентка

© Служба новостей «URA.RU»
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Окна здания областной больницы. Курган, окна, областная больница
После падения с третьего этажа женщина получила различные травмы Фото:

Пациентка «Таловского психоневрологического интерната» (Ишимский район Тюменской области) выпала из окна учреждения и получила травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Полиция Ишима устанавливает обстоятельства получения травм женщиной 1984 года рождения. По предварительным данным, 8 декабря около 10:00 она выпала из окна третьего этажа „Таловского психоневрологического интерната“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают работников учреждения и очевидцев. Получить комментарий директора интерната Александра Мальцева не удалось: по словам секретаря, он находится в командировке, и замена ему не назначена. В департамент здравоохранения Тюменской области направлен запрос.

В стационаре «Таловского психоневрологического интерната» оказывают услуги по реабилитации и медицинскому обслуживанию инвалидов и граждан с психическими заболеваниями. Ранее URA.RU писало, что сотрудницу учреждения — мать ребенка-инвалида, незаконно уволили, когда она находилась с сыном на реабилитации. Директор учреждения отказался комментировать ситуацию журналистам.

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Пациентка «Таловского психоневрологического интерната» (Ишимский район Тюменской области) выпала из окна учреждения и получила травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Полиция Ишима устанавливает обстоятельства получения травм женщиной 1984 года рождения. По предварительным данным, 8 декабря около 10:00 она выпала из окна третьего этажа „Таловского психоневрологического интерната“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В настоящее время сотрудники полиции опрашивают работников учреждения и очевидцев. Получить комментарий директора интерната Александра Мальцева не удалось: по словам секретаря, он находится в командировке, и замена ему не назначена. В департамент здравоохранения Тюменской области направлен запрос. В стационаре «Таловского психоневрологического интерната» оказывают услуги по реабилитации и медицинскому обслуживанию инвалидов и граждан с психическими заболеваниями. Ранее URA.RU писало, что сотрудницу учреждения — мать ребенка-инвалида, незаконно уволили, когда она находилась с сыном на реабилитации. Директор учреждения отказался комментировать ситуацию журналистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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