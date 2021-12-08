Из окна тюменского психоинтерната выпала пациентка

После падения с третьего этажа женщина получила различные травмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пациентка «Таловского психоневрологического интерната» (Ишимский район Тюменской области) выпала из окна учреждения и получила травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Полиция Ишима устанавливает обстоятельства получения травм женщиной 1984 года рождения. По предварительным данным, 8 декабря около 10:00 она выпала из окна третьего этажа „Таловского психоневрологического интерната“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают работников учреждения и очевидцев. Получить комментарий директора интерната Александра Мальцева не удалось: по словам секретаря, он находится в командировке, и замена ему не назначена. В департамент здравоохранения Тюменской области направлен запрос.

В стационаре «Таловского психоневрологического интерната» оказывают услуги по реабилитации и медицинскому обслуживанию инвалидов и граждан с психическими заболеваниями. Ранее URA.RU писало, что сотрудницу учреждения — мать ребенка-инвалида, незаконно уволили, когда она находилась с сыном на реабилитации. Директор учреждения отказался комментировать ситуацию журналистам.