08 декабря 2021

В Челябинске закрывается на ремонт один из старейших бассейнов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн
Администрация бассейна вернет деньги посетителям за неиспользованные абонементы Фото:

В Челябинске на неопределенный срок закрывается на реконструкцию бассейн «Электрометаллург», один из самых известных в городе. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. «Электрометаллург» — первый в городе бассейн, с длиной дорожки 50 метров.

«С 20 декабря 2021 года бассейн закрывается полностью на ремонт и реконструкцию на неопределенный срок. Возврат за не использованные абонементы осуществляется до 31 января 2022 года», — сообщили URA.RU в администрации бассейна.

Бассейн, построенный в 1967 году, изначально назывался «Электрометаллург» и находился на балансе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В 1990-х годах на его базе был оборудован аквапарк «Планета Ариант», и бассейн переименовали вместе с ним.

После раздела собственности между владельцами комбината Александром Аристовым и Юрием Антиповым, бассейн, как и ЧЭМК остался в собственности семьи Антипова. Учреждению вернули прежнее название — «Электрометаллург».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЧЭМК. На момент публикации новости на запрос не ответили.

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В Челябинске на неопределенный срок закрывается на реконструкцию бассейн «Электрометаллург», один из самых известных в городе. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения. «Электрометаллург» — первый в городе бассейн, с длиной дорожки 50 метров. «С 20 декабря 2021 года бассейн закрывается полностью на ремонт и реконструкцию на неопределенный срок. Возврат за не использованные абонементы осуществляется до 31 января 2022 года», — сообщили URA.RU в администрации бассейна. Бассейн, построенный в 1967 году, изначально назывался «Электрометаллург» и находился на балансе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). В 1990-х годах на его базе был оборудован аквапарк «Планета Ариант», и бассейн переименовали вместе с ним. После раздела собственности между владельцами комбината Александром Аристовым и Юрием Антиповым, бассейн, как и ЧЭМК остался в собственности семьи Антипова. Учреждению вернули прежнее название — «Электрометаллург». URA.RU направило запрос в пресс-службу ЧЭМК. На момент публикации новости на запрос не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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