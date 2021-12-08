Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выставил на продажу уникальный чайный сервиз из личной коллекции. Лот разыграют на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» вечером 10 декабря. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики.
«Чайный сервиз „Охотничий“, изготовленный и вручную расписанный мастерами Сысертского фарфорового завода, включает чайник, молочник, сахарницу, кружки и рассчитан на шесть персон. На нем изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамленные в малахитовую и золотистую рамки», — рассказали в департаменте.
Посуда из сысертского фарфора часто становится памятными подарками для высокопоставленных гостей Свердловской области. Сувениры в разное время получали главы государств и международных организаций, дипломаты, выдающиеся деятели культуры и искусства. Сысертский фарфор широко известен и высоко ценится специалистами со всего мира.
Очередная «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — состоится 10 декабря. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыграют уникальные лоты. Одним из самых памятных лотов за последние годы стал стол, изготовленный губернатором Куйвашевым. За 35 миллионов рублей его приобрел основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.
Сервиз «Охотничий» из коллекции Евгения Куйвашева расписан мастерами вручную
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выставил на продажу уникальный чайный сервиз из личной коллекции. Лот разыграют на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» вечером 10 декабря. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики. «Чайный сервиз „Охотничий“, изготовленный и вручную расписанный мастерами Сысертского фарфорового завода, включает чайник, молочник, сахарницу, кружки и рассчитан на шесть персон. На нем изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамленные в малахитовую и золотистую рамки», — рассказали в департаменте. Посуда из сысертского фарфора часто становится памятными подарками для высокопоставленных гостей Свердловской области. Сувениры в разное время получали главы государств и международных организаций, дипломаты, выдающиеся деятели культуры и искусства. Сысертский фарфор широко известен и высоко ценится специалистами со всего мира. Очередная «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — состоится 10 декабря. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыграют уникальные лоты. Одним из самых памятных лотов за последние годы стал стол, изготовленный губернатором Куйвашевым. За 35 миллионов рублей его приобрел основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.