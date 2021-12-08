Евгений Куйвашев продаст свой уникальный чайный сервиз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выставил на продажу уникальный чайный сервиз из личной коллекции. Лот разыграют на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея» вечером 10 декабря. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информполитики.

«Чайный сервиз „Охотничий“, изготовленный и вручную расписанный мастерами Сысертского фарфорового завода, включает чайник, молочник, сахарницу, кружки и рассчитан на шесть персон. На нем изображены сцены охоты, уральской флоры и фауны, обрамленные в малахитовую и золотистую рамки», — рассказали в департаменте.

Посуда из сысертского фарфора часто становится памятными подарками для высокопоставленных гостей Свердловской области. Сувениры в разное время получали главы государств и международных организаций, дипломаты, выдающиеся деятели культуры и искусства. Сысертский фарфор широко известен и высоко ценится специалистами со всего мира.

Очередная «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала — состоится 10 декабря. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыграют уникальные лоты. Одним из самых памятных лотов за последние годы стал стол, изготовленный губернатором Куйвашевым. За 35 миллионов рублей его приобрел основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.

Сервиз «Охотничий» из коллекции Евгения Куйвашева расписан мастерами вручную Фото: департамент информационной политики Свердловской области