Пумпянский поработал над ошибками, возвращая доверие миллиардеров

Работу над ошибками Дмитрий Пумпянский (ТМК, ГК «Синара») и его команда представят в декабре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский союз промышленников и предпринимателей (СОСПП, президент — миллиардер Дмитрий Пумпянский), который организует главный благотворительный аукцион Урала — «Екатерининскую ассамблею» — делает шаги к повышению его прозрачности, снятию претензий, накопившихся за последние годы. При этом два серьезных вопроса не закрыты до сих пор. Более того, появляются новые поводы для пересудов в бизнес-тусовке. Дата очередной проверки уже определена.

Богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики соберутся в «Синара Центре» 10 декабря. В 11-й раз между ними разыграют уникальные лоты. Пока известно про футболку с автографами игроков сборной России от депутата заксо Владимира Смирнова и скульптуру промышленника Никиты Демидова из полудрагоценных камней от миллиардера Сергея Шмотьева. Вырученные на «Екатерининской ассамблее» (ЕА) деньги направят в благотворительные организации.

В этом году билет на ассамблею стоит дороже — 50 тысяч рублей (в прошлом было 40) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последние ассамблеи заканчивались кулуарными разборками. Наиболее показательны — споры после ЕА-2019. За вечер тогда удалось собрать 86,5 млн рублей — в восемь раз больше, чем планировалось изначально. Благополучателем был московский фонд «Жизнь в движении» (помогает детям с проблемами опорно-двигательной системы).

По горячим следам в СМИ и соцсетях сомневались, должны ли свердловчане собирать деньги для фондов из столицы (хотя организаторы подчеркивали: жертвования пойдут на нужды детей из региона). Кроме того, было неясно, как потратят оставшуюся сумму — фонд просил только 10 миллионов. В итоге на счета «Жизни в движении» отправили 56,6 миллиона рублей (благодаря этому, говорили организаторы, помощь получит большее количество детей из Свердловской области). Оставшиеся 29,9 млн заморозили на специальном благотворительном счете СОСПП в «СКБ-банке», связанном со структурами Пумпянского. Их решили потратить на борьбу с COVID-19 — если будет такая необходимость. Бизнесмены в кулуарах делились недовольством: деньги, пожертвованные ими, расходуются не по назначению.

Дмитрий Пумпянский и Михаил Черепанов подстраховались от благотворительных излишков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реагируя на негатив, организаторы позднее разморозили средства и суммировали их со сбором на ассамблее в 2020 году. Получилось 94,82 миллиона рублей. Этого хватило, чтобы помочь сразу четырем фондам.

В этом — одна из новинок ассамблеи. Если раньше благополучателем был кто-то один, то с 2020-го это несколько организаций. Они определяются рейтинговым голосованием среди экспертов, членов попсовета ЕА и участников СОСПП. Увеличив количество благополучателей, Пумпянский и Михаил Черепанов (его советник в СОСПП, бывший вице-президент союза) подстраховались от ситуации, когда часть средств, если появляются излишки, не тратится и имеет непонятный статус.

Кроме того, в 2021 году главные благополучатели ассамблеи — местные структуры. Это фонд «Аистенок» (требуется 12 миллионов рублей), клиника «Бонум» (20 млн) и фонд «Мы вместе» (39,7 млн).

Но кое-что остается неизменным. Например, возникают новые поводы для сомнений в качестве выбора благополучателей. Екатеринбургский фонд «Благое дело» в 2020 году получил от ассамблеи 22 миллиона рублей на строительство в Верх-Нейвинске «Социополиса» — единого комплекса для инвалидов из нескольких зданий разного назначения. По данным URA.RU, организация не смогла завершить работы в 2021-м, как было в плане, — часть перенесли на 2022 год. В разговоре с URA.RU директор фонда Вера Симакова подтвердила это.

Фонд «Благое дело» перенес часть работ на 2022-й Фото: Анна Майорова © URA.RU

По ее словам, есть две причины. Первая — бюрократия. Вторая — рост цен на стройматериалы, из-за которого пришлось обращаться к дополнительной поддержке к другим организациям. «Мы полностью сделали доступную среду, заасфальтировали территорию, сделали благоустройство, отремонтировали культурный центр, запустили его. Почти до конца реконструировали старое здание. Но достроить не успели из-за того, что достаточно долго шло согласование документов (сейчас все согласовано и проект сделан). Строить наспех мы не хотим. Поэтому пришлось приостановить строительные работы. Они продолжатся только весной», — поделилась менеджер.

«Ассамблея полностью выполнила все свои финансовые обязательства перед „Благим делом“. Сегодня дело уже за благополучателем. У нас нет сомнения, что и второй этап проекта будет реализован организацией, может, и с задержкой, но качественно», — подчеркнула в разговоре с URA.RU исполнительный вице-президент СОСПП, руководитель «Екатерининской ассамблеи» Татьяна Кансафарова.

Дочь Михаила Черепанова сохранила статус подрядчика по организации статусного вечера Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Еще одна проблема, на которую обращают собеседники агентства в бизнес-тусовке — с 2019 года подрядчиком по организации банкета — после регулярного проведения ассамблеи агентством Данила Макеранца Be Brand — является (будет и в этот раз) агентство Magic In Events, где работает дочь Черепанова — Анастасия Ершова. Сам менеджер ранее говорил URA.RU, что в участии дочери не видит никакого конфликта интересов.

«Союз промышленников с самого начала проводил ассамблею с участием различных ивент-агентств. Критериями оценки работы агентства является качество мероприятия. Мы высоко оцениваем работу Magic In Events, в частности, тот факт, что именно этому агентству удается привлекать спонсоров мероприятия. Именно за счет спонсорских средств финансируются затраты на организацию вечера. Что позволяет средства от продажи билетов на вечер, лотов аукциона, лотерейных билетов и т. д. перечислять непосредственно благополучателям», — объяснили URA.RU сохранение подрядчика в пресс-службе СОСПП.