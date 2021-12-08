Губернатор Шумков анонсировал смягчение ограничений для общепита

Губернатор Вадим Шумков обратился с просьбой к представителям регионального оперштаба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области попросил региональный оперштаб рассмотреть возможность смягчения ограничений в работе общепита. Об этом он 9 декабря написал в своем instagram-аккаунте.

«В связи с многочисленными обращениями граждан и особенно гражданок. <…> С учетом набора коллективного иммунитета попросил коллег по областному штабу по противодействию коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность смягчения отдельных ограничений в работе предприятий общепита и иных учреждений», — объяснил Шумков.

Он рассказал, что к нему обратилась жительница региона, которая попросила разрешить проводить корпоративы. Шумков отметил, что он понял посыл ее обращения.

8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в его регионе снимут ограничения на работу в ночное время. Он связал это с тем, что необходимо поддерживать и бизнес.