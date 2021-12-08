08 декабря 2021

Губернатор Шумков анонсировал смягчение ограничений для общепита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков обратился с просьбой к представителям регионального оперштаба Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области попросил региональный оперштаб рассмотреть возможность смягчения ограничений в работе общепита. Об этом он 9 декабря написал в своем instagram-аккаунте.

«В связи с многочисленными обращениями граждан и особенно гражданок. <…> С учетом набора коллективного иммунитета попросил коллег по областному штабу по противодействию коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность смягчения отдельных ограничений в работе предприятий общепита и иных учреждений», — объяснил Шумков.

Он рассказал, что к нему обратилась жительница региона, которая попросила разрешить проводить корпоративы. Шумков отметил, что он понял посыл ее обращения.

8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в его регионе снимут ограничения на работу в ночное время. Он связал это с тем, что необходимо поддерживать и бизнес.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области попросил региональный оперштаб рассмотреть возможность смягчения ограничений в работе общепита. Об этом он 9 декабря написал в своем instagram-аккаунте. «В связи с многочисленными обращениями граждан и особенно гражданок. <…> С учетом набора коллективного иммунитета попросил коллег по областному штабу по противодействию коронавирусной инфекции совместно с Роспотребнадзором рассмотреть возможность смягчения отдельных ограничений в работе предприятий общепита и иных учреждений», — объяснил Шумков. Он рассказал, что к нему обратилась жительница региона, которая попросила разрешить проводить корпоративы. Шумков отметил, что он понял посыл ее обращения. 8 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в его регионе снимут ограничения на работу в ночное время. Он связал это с тем, что необходимо поддерживать и бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...