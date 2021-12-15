Геолог назвал три региона России с опасностью извержения вулканов

16 декабря 2021 в 09:05 Размер текста - 17 +

Активными вулканами считаются те, которым менее двух миллионов лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал геолог, главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин. «У нас много активных вулканов — на Камчатке, на Курильских островах, тот же Арарат, что находится на границы Армении и Турции, самый крупный вулкан в Европе Эльбрус, что на Кавказе. Он практически затухший, но может взорваться. О повышенной активности магматического очага Эльбруса говорят расположенные вокруг горячие термальные воды», — подчеркнул Иван Махоткин. Специалист добавил, что активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет. «Плюс-минус миллион лет — такой вулкан считается современным с точки зрения геологии, они могут проснуться в любое время и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти. В Европе к таким объектам относится вся дуга Италии и Сицилии, на востоке и на западе. Тот же Везувий, он периодически действует», — объяснил Махоткин. В беседе с URA.RU директор Минералогического музея им. Ферсмана, профессор РАН Павел Плечов заявил, что не все вулканы в России до сих пор изучены. «У нас много активных вулканов, 29 находятся на Камчатке и сложно сказать, сколько на Курилах, так как острова не изучены с такой детальностью, как Камчатка. В целом, каждое пятилетие нам приносит какое-то новое открытие, например, область, которую мы считали спокойной, может на самом деле начать извергаться», — пояснил он. В этот день, 16 декабря 1631 года, произошло сильнейшее извержение вулкана Везувий. Продолжалось оно четыре дня и стало причиной гибели более трех тысяч человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Активные вулканы в России находятся на Камчатке, Кавказе и Курильских островах, в любое время может произойти их извержение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал геолог, главный специалист Всероссийского института минерального сырья, кандидат геолого-минералогических наук Иван Махоткин. «У нас много активных вулканов — на Камчатке, на Курильских островах, тот же Арарат, что находится на границы Армении и Турции, самый крупный вулкан в Европе Эльбрус, что на Кавказе. Он практически затухший, но может взорваться. О повышенной активности магматического очага Эльбруса говорят расположенные вокруг горячие термальные воды», — подчеркнул Иван Махоткин. Специалист добавил, что активными и современными вулканами считаются те, которым чуть меньше пары миллионов лет. «Плюс-минус миллион лет — такой вулкан считается современным с точки зрения геологии, они могут проснуться в любое время и неизвестно, при каких обстоятельствах это может произойти. В Европе к таким объектам относится вся дуга Италии и Сицилии, на востоке и на западе. Тот же Везувий, он периодически действует», — объяснил Махоткин. В беседе с URA.RU директор Минералогического музея им. Ферсмана, профессор РАН Павел Плечов заявил, что не все вулканы в России до сих пор изучены. «У нас много активных вулканов, 29 находятся на Камчатке и сложно сказать, сколько на Курилах, так как острова не изучены с такой детальностью, как Камчатка. В целом, каждое пятилетие нам приносит какое-то новое открытие, например, область, которую мы считали спокойной, может на самом деле начать извергаться», — пояснил он. В этот день, 16 декабря 1631 года, произошло сильнейшее извержение вулкана Везувий. Продолжалось оно четыре дня и стало причиной гибели более трех тысяч человек.