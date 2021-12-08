Тина Канделаки будет готовить Универсиаду в Екатеринбурге

Тина Канделаки вошла в оргкомитет по подготовке Универсиады-2023 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Замдиректора холдинга «Газпром-Медиа», телеведущая Тина Канделаки вошла в состав оргкомитета по подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Включить в состав организационного комитета Канделаки Тинатин Гивиевну», — говорится в тексте документа. Телеведущая заняла освободившуюся позицию бывшего замглавы «Газпром-Медиа» Рубена Оганесова. Он исключен из состава этим же распоряжением.

Также членом оргкомитета стал первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Ранее это место занимал его предшественник Александр Высокинский, в октябре перешедший на работу в Совет Федерации.

В марте 2020 года оргкомитет по подготовке к проведению Универсиады возглавил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его заместителями стали помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. На совещании 8 декабря Чернышенко высказал свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, что строительство объектов игр идет с отставанием от графика.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В играх задействован 31 спортивный объект. Ход их строительства регулярно инспектируют федеральные чиновники. В конце ноября на совещании в Екатеринбурге было озвучено, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего.