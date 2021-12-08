Вице-премьер РФ указал Куйвашеву на проблемы с Универсиадой. «Стоит на контроле президента»

08 декабря 2021 в 15:16 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев заверил, что объекты Универсиады сдадут в срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание свердловского губернатора Евгения Куйвашева на то, что строительство объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге идет с отставанием от графика. На заседании оргкомитета федеральный чиновник напомнил, что подготовку лично контролирует президент Владимир Путин. «Подготовка Универсиады стоит на контроле президента и правительства. Проведена рабочая поездка с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, по итогам которой отмечен ряд замечаний и отклонений в сроках. Все необходимые ресурсы у региона есть, мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены», — выразил надежду Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба российского правительства. В ответ Куйвашев дал понять, что свердловские власти учли упреки. «Определен ряд замечаний и предложений — все они взяты в работу, усилен мониторинг строительных и финансовых вопросов. Подтверждаю, что все объекты будут сданы вовремя», — заверил губернатор. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В играх задействован 31 спортивный объект. Ход их строительства регулярно инспектируют федеральные чиновники. В конце ноября помощнику президента РФ Игорю Левитину на совещании в Екатеринбурге доложили, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего. Самые большие проблемы власти испытывают из-за строительства деревни Универсиады, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций. Свердловское правительство просило премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако тот поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Вопрос о выделении средств по-прежнему не решен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание свердловского губернатора Евгения Куйвашева на то, что строительство объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге идет с отставанием от графика. На заседании оргкомитета федеральный чиновник напомнил, что подготовку лично контролирует президент Владимир Путин. «Подготовка Универсиады стоит на контроле президента и правительства. Проведена рабочая поездка с участием помощника президента РФ Игоря Левитина, по итогам которой отмечен ряд замечаний и отклонений в сроках. Все необходимые ресурсы у региона есть, мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены», — выразил надежду Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба российского правительства. В ответ Куйвашев дал понять, что свердловские власти учли упреки. «Определен ряд замечаний и предложений — все они взяты в работу, усилен мониторинг строительных и финансовых вопросов. Подтверждаю, что все объекты будут сданы вовремя», — заверил губернатор. Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В играх задействован 31 спортивный объект. Ход их строительства регулярно инспектируют федеральные чиновники. В конце ноября помощнику президента РФ Игорю Левитину на совещании в Екатеринбурге доложили, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего. Самые большие проблемы власти испытывают из-за строительства деревни Универсиады, где разместят спортсменов и членов иностранных делегаций. Свердловское правительство просило премьер-министра РФ Михаила Мишустина выделить деньги на объект, однако тот поставил условие: Москва профинансирует стройку, только если 8 млрд рублей дадут свердловские бизнесмены. Вопрос о выделении средств по-прежнему не решен.