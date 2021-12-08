Под стражей криминальный авторитет Сергей Патрушев проведет еще более двух месяцев (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминальный авторитет Сергей Патрушев («Патрушонок»), так называемый «смотрящий» за Тюменью, останется под арестом до 19 февраля. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина был задержан в ноябре прошлого года, после жалоб проституток в правоохранительные органы.

«Тюменский областной суд до 19 февраля 2022 года продлил срок содержания под стражей 63-летнему Сергею Патрушеву. Он обвиняется в создании преступного сообщества (насчитывающего около 10 членов), разбоях, незаконном хранении оружия, мошенничестве и вымогательстве. Всего около 40 преступлений», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как ранее писало агентство, Патрушев и его подельники были задержаны в ноябре 2020 года. А в июле 2021 года было возбуждено уголовное дело. Поводом стали жалобы местных проституток на вымогательство денег за так называемую «крышу». Как сообщили в суде, вымогательству подвергались также и тюменские предприниматели.

В уголовном деле также фигурируют еще пять человек. Двое из них арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде, один — под домашним арестом. Одному из них назначена психиатрическая экспертиза.