Мурашко отреагировал на скандал с продажей в Перми QR-кодов

По словам Мурашко, пермяки подвергают себя колоссальному риску, покупая QR-коды Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Пермь прокомментировал скандал с продажей в пермской поликлинике QR-кодов. Он заявил, что причастные к этому лица должны понести наказание.

«Это, конечно же, правонарушение, которое должно пресекаться. Медицинские работники не должны допускать подобных вещей. Это плохая ситуация, люди [причастные к продаже QR-кодов], конечно же, должны быть наказаны», — отметил Мурашко. Глава ведомства также добавил, что и пациенты, которые идут на такой шаг, подвергают себя колоссальному риску.

Ранее стало известно, о том, что поликлинике №5 в Перми, а также двух ее филиалах прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в связи с информацией об изготовлении и продаже поддельных QR-кодов.

Сообщалось, что всего врач медучреждения успел продать 17 сертификатов, стоимость каждого из них составляла 10 тысяч рублей. Накануне визита в Пермский край Михаила Мурашко, в медучреждение для разбирательства прибыл один из его заместителей. Сегодня глава Минздрава РФ находится в регионе в составе правительственной делегации, возглавляет которую премьер-министр Михаил Мишустин.