08 декабря 2021

Мурашко отреагировал на скандал с продажей в Перми QR-кодов

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Проверка кодов в торговом центре и пункт вакцинации. Виды города, осень. Пермь, QR код, проверка qr-кода
По словам Мурашко, пермяки подвергают себя колоссальному риску, покупая QR-коды Фото:
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Пермь прокомментировал скандал с продажей в пермской поликлинике QR-кодов. Он заявил, что причастные к этому лица должны понести наказание.

«Это, конечно же, правонарушение, которое должно пресекаться. Медицинские работники не должны допускать подобных вещей. Это плохая ситуация, люди [причастные к продаже QR-кодов], конечно же, должны быть наказаны», — отметил Мурашко. Глава ведомства также добавил, что и пациенты, которые идут на такой шаг, подвергают себя колоссальному риску.

Ранее стало известно, о том, что поликлинике №5 в Перми, а также двух ее филиалах прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в связи с информацией об изготовлении и продаже поддельных QR-кодов.

Сообщалось, что всего врач медучреждения успел продать 17 сертификатов, стоимость каждого из них составляла 10 тысяч рублей. Накануне визита в Пермский край Михаила Мурашко, в медучреждение для разбирательства прибыл один из его заместителей. Сегодня глава Минздрава РФ находится в регионе в составе правительственной делегации, возглавляет которую премьер-министр Михаил Мишустин.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочего визита в Пермь прокомментировал скандал с продажей в пермской поликлинике QR-кодов. Он заявил, что причастные к этому лица должны понести наказание. «Это, конечно же, правонарушение, которое должно пресекаться. Медицинские работники не должны допускать подобных вещей. Это плохая ситуация, люди [причастные к продаже QR-кодов], конечно же, должны быть наказаны», — отметил Мурашко. Глава ведомства также добавил, что и пациенты, которые идут на такой шаг, подвергают себя колоссальному риску. Ранее стало известно, о том, что поликлинике №5 в Перми, а также двух ее филиалах прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в связи с информацией об изготовлении и продаже поддельных QR-кодов. Сообщалось, что всего врач медучреждения успел продать 17 сертификатов, стоимость каждого из них составляла 10 тысяч рублей. Накануне визита в Пермский край Михаила Мурашко, в медучреждение для разбирательства прибыл один из его заместителей. Сегодня глава Минздрава РФ находится в регионе в составе правительственной делегации, возглавляет которую премьер-министр Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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