В ВС РФ рассказали, как победить в споре с работодателем

09 декабря 2021 в 16:54 Размер текста - 17 +

Обязанность по заключению трудового договора возлагается на работоадетля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если работодатель не заключил с сотрудником трудовой договор в течение трех дней, то можно собрать доказательства этого. Учитываются переписка по электронной почте и материалы фото и видеозаписи. Об этом сообщил пленум Верховного суда в проекте постановления по вопросам привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с трудовым законодательством. «К таким доказательствам, помимо протокола об административном правонарушении, в частности, могут быть отнесены: объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей», — цитирует РАПСИ Верховный суд. Если сотрудник приступил к работе без договора, то его должны составить в течение трех дней. Работник может для подтверждения предоставить переписку сторон. Также можно использовать письменные доказательства — пропуск на работу, журнал регистрации ухода и прихода, графики работы, журнал инструктажа о технике безопасности. Доказательством может являться ведомости о выдаче денег, акты выполненных работ, материалы фото и видеосъемки, а также звукозаписи. В части 4 статьи 5.27 КоАП предусмотрен штраф до 100 тыс рублей для работодателя, не составившего трудовой договор. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому можно будет удаленно заключать трудовой договор. Изменения вступят в силу в следующем году. В трудовом кодексе появилась новая статья 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если работодатель не заключил с сотрудником трудовой договор в течение трех дней, то можно собрать доказательства этого. Учитываются переписка по электронной почте и материалы фото и видеозаписи. Об этом сообщил пленум Верховного суда в проекте постановления по вопросам привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с трудовым законодательством. «К таким доказательствам, помимо протокола об административном правонарушении, в частности, могут быть отнесены: объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей», — цитирует РАПСИ Верховный суд. Если сотрудник приступил к работе без договора, то его должны составить в течение трех дней. Работник может для подтверждения предоставить переписку сторон. Также можно использовать письменные доказательства — пропуск на работу, журнал регистрации ухода и прихода, графики работы, журнал инструктажа о технике безопасности. Доказательством может являться ведомости о выдаче денег, акты выполненных работ, материалы фото и видеосъемки, а также звукозаписи. В части 4 статьи 5.27 КоАП предусмотрен штраф до 100 тыс рублей для работодателя, не составившего трудовой договор. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому можно будет удаленно заключать трудовой договор. Изменения вступят в силу в следующем году. В трудовом кодексе появилась новая статья 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений».