Кабмин Украины одобрил наказание за отрицание «агрессии» РФ

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о наказании за публичное отрицание «вооруженной агрессии и оккупации территорий» Россией. Теперь проект закона направят в Верховную Раду.
«Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины», — говорится в описании законопроекта на сайте правительства. Также эти действия будут рассматриваться как унижение достоинства украинского народа.
Документ предполагает введение наказания в виде штрафа. Предлагается установить размер взыскания в 1890 долларов. Эта сумма приблизительно равна 51 тысяче гривен или 139 тысяч рублей.
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о наказании за публичное отрицание «вооруженной агрессии и оккупации территорий» Россией. Теперь проект закона направят в Верховную Раду. «Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины», — говорится в описании законопроекта на сайте правительства. Также эти действия будут рассматриваться как унижение достоинства украинского народа. Документ предполагает введение наказания в виде штрафа. Предлагается установить размер взыскания в 1890 долларов. Эта сумма приблизительно равна 51 тысяче гривен или 139 тысяч рублей.