Кабмин Украины одобрил наказание за отрицание «агрессии» РФ 09 декабря 2021 в 17:03 Размер текста - 17 + Власти Украины будут штрафовать тех, кто отрицает «агрессию» РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Кабинет министров Украины поддержал законопроект о наказании за публичное отрицание «вооруженной агрессии и оккупации территорий» Россией. Теперь проект закона направят в Верховную Раду. «Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины», — говорится в описании законопроекта на сайте правительства. Также эти действия будут рассматриваться как унижение достоинства украинского народа. Документ предполагает введение наказания в виде штрафа. Предлагается установить размер взыскания в 1890 долларов. Эта сумма приблизительно равна 51 тысяче гривен или 139 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Кабинет министров Украины поддержал законопроект о наказании за публичное отрицание «вооруженной агрессии и оккупации территорий» Россией. Теперь проект закона направят в Верховную Раду. «Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины», — говорится в описании законопроекта на сайте правительства. Также эти действия будут рассматриваться как унижение достоинства украинского народа. Документ предполагает введение наказания в виде штрафа. Предлагается установить размер взыскания в 1890 долларов. Эта сумма приблизительно равна 51 тысяче гривен или 139 тысяч рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям