Продюсер «Елок-8» назвал причину отказа кинотеатров от проката

Отказ кинотеатров от проката картины «Елки-8» станет хорошей предновогодней рекламой для фильма. Кроме того, само решение не показывать картину в кинотеатрах в преддверие новогодних праздников обусловлено также финансовыми причинами — люди в этот период ходят в кино не так часто. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер фильма Александр Наумов.
«Я не знаю, будут ли переносить премьеру фильма. Этот вопрос, конечно, касается финансовой стороны. Народ перед зимними праздниками посещает кинотеатры не так часто, поэтому было принято такое решение. Я думаю, что фильм будет выпущен в кинотеатре и все будет хорошо. Все, что происходит сейчас, является хорошей предновогодней рекламой для картины», — сообщил Александр Наумов.
Кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8» из-за сокращения времени между онлайн- и офлайн-показом картины. Премьера должна была состояться на больших экранах 16 декабря, а на платформе IVI — 30 декабря.
Отказ кинотеатров от проката картины «Елки-8» станет хорошей предновогодней рекламой для фильма. Кроме того, само решение не показывать картину в кинотеатрах в преддверие новогодних праздников обусловлено также финансовыми причинами — люди в этот период ходят в кино не так часто. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер фильма Александр Наумов. «Я не знаю, будут ли переносить премьеру фильма. Этот вопрос, конечно, касается финансовой стороны. Народ перед зимними праздниками посещает кинотеатры не так часто, поэтому было принято такое решение. Я думаю, что фильм будет выпущен в кинотеатре и все будет хорошо. Все, что происходит сейчас, является хорошей предновогодней рекламой для картины», — сообщил Александр Наумов. Кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8» из-за сокращения времени между онлайн- и офлайн-показом картины. Премьера должна была состояться на больших экранах 16 декабря, а на платформе IVI — 30 декабря.