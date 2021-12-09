Продюсер «Елок-8» назвал причину отказа кинотеатров от проката

09 декабря 2021 в 18:05 Размер текста - 17 +

Люди перед новым годом нечасто ходят в кино Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отказ кинотеатров от проката картины «Елки-8» станет хорошей предновогодней рекламой для фильма. Кроме того, само решение не показывать картину в кинотеатрах в преддверие новогодних праздников обусловлено также финансовыми причинами — люди в этот период ходят в кино не так часто. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер фильма Александр Наумов. «Я не знаю, будут ли переносить премьеру фильма. Этот вопрос, конечно, касается финансовой стороны. Народ перед зимними праздниками посещает кинотеатры не так часто, поэтому было принято такое решение. Я думаю, что фильм будет выпущен в кинотеатре и все будет хорошо. Все, что происходит сейчас, является хорошей предновогодней рекламой для картины», — сообщил Александр Наумов. Кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8» из-за сокращения времени между онлайн- и офлайн-показом картины. Премьера должна была состояться на больших экранах 16 декабря, а на платформе IVI — 30 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ кинотеатров от проката картины «Елки-8» станет хорошей предновогодней рекламой для фильма. Кроме того, само решение не показывать картину в кинотеатрах в преддверие новогодних праздников обусловлено также финансовыми причинами — люди в этот период ходят в кино не так часто. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил продюсер фильма Александр Наумов. «Я не знаю, будут ли переносить премьеру фильма. Этот вопрос, конечно, касается финансовой стороны. Народ перед зимними праздниками посещает кинотеатры не так часто, поэтому было принято такое решение. Я думаю, что фильм будет выпущен в кинотеатре и все будет хорошо. Все, что происходит сейчас, является хорошей предновогодней рекламой для картины», — сообщил Александр Наумов. Кинотеатры отказались от проката фильма «Елки-8» из-за сокращения времени между онлайн- и офлайн-показом картины. Премьера должна была состояться на больших экранах 16 декабря, а на платформе IVI — 30 декабря.