Путин высказался о введении QR-кодов в транспорте

Решение о введении системы QR-кодов в транспорте России должно быть взвешенным. Нужно избежать принятия опрометчивых решений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе.
Введение QR-кодов в транспорте, а также запуск системы по всей России обсуждается последние недели. Ряд законопроектов об ужесточении системы QR-кодов находятся на рассмотрении в Госдуме.
Решение о введении системы QR-кодов в транспорте России должно быть взвешенным. Нужно избежать принятия опрометчивых решений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе. Введение QR-кодов в транспорте, а также запуск системы по всей России обсуждается последние недели. Ряд законопроектов об ужесточении системы QR-кодов находятся на рассмотрении в Госдуме.