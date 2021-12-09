Путин высказался о введении QR-кодов в транспорте 09 декабря 2021 в 18:23 Размер текста - 17 + QR-коды скоро могут потребоваться для всех путешествий по России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Решение о введении системы QR-кодов в транспорте России должно быть взвешенным. Нужно избежать принятия опрометчивых решений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе. Введение QR-кодов в транспорте, а также запуск системы по всей России обсуждается последние недели. Ряд законопроектов об ужесточении системы QR-кодов находятся на рассмотрении в Госдуме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Решение о введении системы QR-кодов в транспорте России должно быть взвешенным. Нужно избежать принятия опрометчивых решений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе. Введение QR-кодов в транспорте, а также запуск системы по всей России обсуждается последние недели. Ряд законопроектов об ужесточении системы QR-кодов находятся на рассмотрении в Госдуме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям