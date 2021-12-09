Путин высказался о введении QR-кодов в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опера Евгений Онегин. Екатеринбург , госуслуги, qr-код, проверка qr-кода, проверка куаркода, куаркод
QR-коды скоро могут потребоваться для всех путешествий по России Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Решение о введении системы QR-кодов в транспорте России должно быть взвешенным. Нужно избежать принятия опрометчивых решений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

«Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе.

Введение QR-кодов в транспорте, а также запуск системы по всей России обсуждается последние недели. Ряд законопроектов об ужесточении системы QR-кодов находятся на рассмотрении в Госдуме.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение о введении системы QR-кодов в транспорте России должно быть взвешенным. Нужно избежать принятия опрометчивых решений. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. «Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать», — сказал Путин на встрече с Советом по правам человека, трансляцию вел телеканал «Россия 24». Президент пообещал, что власти постараются не допустить опрометчивых решений в этом вопросе. Введение QR-кодов в транспорте, а также запуск системы по всей России обсуждается последние недели. Ряд законопроектов об ужесточении системы QR-кодов находятся на рассмотрении в Госдуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...