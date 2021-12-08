Курганские ученики жалуются на школьное питание

Дети недовольны черствым хлебом и холодными блюдами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские ученики недовольны холодными блюдами и черствым хлебом в школьных обедах. Об этом ребята рассказали журналистам во время рейда по школам №9 и №32.

«Это холодная картошка с луком, она невкусная. Тут много лука, какая-то подлива с горохом, фарш — не фарш. А еще хлеб всегда несвежий. Он твердый и невкусный. Обычно еда холодная и не особо вкусная», — рассказала ученица школы №9 порталу «Область45».

Другие ученики школы, наоборот, похвалили обеды и назвали свои любимые блюда. В гимназии №32 ребята могут выбрать второе блюдо на обед самостоятельно. Журналистам сообщили, что каждое учебное заведение составляет свое меню, которое согласует с Роспотребнадзором. Ведомство проверяет меню на сбалансированность и качество. Родители школьников также могут следить за качеством питания. Для этого можно обратиться к классному руководителю ученика или директору школы, а затем прийти и попробовать школьные блюда в любой учебный день. Департамент образования и науки проводит внеплановый контроль качества питания в школьных столовых, а также выездные проверки по обращениям.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начались проверки из-за жалоб на школьное питание. Курганец, ребенок которого посещает гимназию №30, пожаловался на качество школьных блюд в правительство региона.