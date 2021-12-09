МИД России призвал Евросоюз к взаимному отказу от виз

Было бы логично вернуться к проработке соглашения с Евросоюзом по отказу от виз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на информацию о том, что новое правительство Германии хочет сделать безвизовыми поездки для молодежи из России.
«Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем», — сказала Мария Захарова на своем брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС.
По ее словам, было бы неплохо Берлину обратиться в главный офис Евросоюза, если у них есть интерес к активизации контактов. Захарова заявила, что попытка выделить отдельные целевые группы не может не вызывать недоумение.
Ранее стало известно, что новое правительство Германии хочет отменить визы с Россией для молодежи до 25 лет. Об этом сообщало немецкое издание Spiegel со ссылкой на коалиционный договор, в котором есть основные пункты политической повестки нового правительства.
Было бы логично вернуться к проработке соглашения с Евросоюзом по отказу от виз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на информацию о том, что новое правительство Германии хочет сделать безвизовыми поездки для молодежи из России. «Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем», — сказала Мария Захарова на своем брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. По ее словам, было бы неплохо Берлину обратиться в главный офис Евросоюза, если у них есть интерес к активизации контактов. Захарова заявила, что попытка выделить отдельные целевые группы не может не вызывать недоумение. Ранее стало известно, что новое правительство Германии хочет отменить визы с Россией для молодежи до 25 лет. Об этом сообщало немецкое издание Spiegel со ссылкой на коалиционный договор, в котором есть основные пункты политической повестки нового правительства.