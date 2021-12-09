МИД России призвал Евросоюз к взаимному отказу от виз

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В МИД РФ считают, что безвизовый режим нужно ввести для всех категорий Фото:

Было бы логично вернуться к проработке соглашения с Евросоюзом по отказу от виз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на информацию о том, что новое правительство Германии хочет сделать безвизовыми поездки для молодежи из России.

«Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем», — сказала Мария Захарова на своем брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС.

По ее словам, было бы неплохо Берлину обратиться в главный офис Евросоюза, если у них есть интерес к активизации контактов. Захарова заявила, что попытка выделить отдельные целевые группы не может не вызывать недоумение.

Ранее стало известно, что новое правительство Германии хочет отменить визы с Россией для молодежи до 25 лет. Об этом сообщало немецкое издание Spiegel со ссылкой на коалиционный договор, в котором есть основные пункты политической повестки нового правительства.

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Было бы логично вернуться к проработке соглашения с Евросоюзом по отказу от виз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на информацию о том, что новое правительство Германии хочет сделать безвизовыми поездки для молодежи из России. «Если мысли германской стороны обращены в сторону содействия контактам между людьми, то было бы логично вернуться к проработке нашего предложения о заключении полноценного, без выделения каких-либо категорий, без сегрегации соглашения между Россией и Евросоюзом о безвизовых поездках граждан. Напомню, работа над ним с 2014 года заблокирована Брюсселем», — сказала Мария Захарова на своем брифинге, который транслируется на youtube-канале ТАСС. По ее словам, было бы неплохо Берлину обратиться в главный офис Евросоюза, если у них есть интерес к активизации контактов. Захарова заявила, что попытка выделить отдельные целевые группы не может не вызывать недоумение. Ранее стало известно, что новое правительство Германии хочет отменить визы с Россией для молодежи до 25 лет. Об этом сообщало немецкое издание Spiegel со ссылкой на коалиционный договор, в котором есть основные пункты политической повестки нового правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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