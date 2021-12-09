HR-эксперт рассказала, кто может рассчитывать на «13-ю зарплату»

09 декабря 2021 в 19:08 Размер текста - 17 +

На годовую премию могут традиционно рассчитывать коммерческие структуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогам года «13-ю зарплату» чаще всего получают сотрудники, отвечающие за продажи, а также IT-специалисты, производственники и руководители высшего звена. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Априори „13-ю зарплату“ получает коммерческий блок, IT-службы, специалисты, занятые проектами, производственники, руководители высшего звена, либо те подразделения, которые развивались в течение года и делали это достаточно хорошо. Если такая система мотивации четко прописана, официально закреплена, то итоговую премию, если год был хорош, можно ждать. Если документально не закреплено, то тут сложно о чем-то говорить», — объяснила Зулия Лоикова. В беседе с URA.RU генеральный директор NS Consulting, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов добавил, что «13-я зарплата» является абсолютной инициативой работодателя и законодательно нигде не закреплена. «„13-я зарплата“ является правом работодателя и прописывается в акте о премировании и оплате труда. Каких-либо обязанностей по выплате именно „13-й зарплаты“ закон не устанавливает. Годовая премия может выплачиваться к Новому году, а может и в апреле, потому что, как правило, именно в апреле у нас подводятся итоги финансового года. Размер ее может быть любой — и один, и два, и 10 окладов», — подчеркнул он. Ранее председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков напомнил о том, что руководитель обязан рассчитать сотрудников в декабре, если срок выплаты заработной платы выпадает на январские каникулы. При этом не имеет значение, работает предприятие в новогодние каникулы или отдыхает. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По итогам года «13-ю зарплату» чаще всего получают сотрудники, отвечающие за продажи, а также IT-специалисты, производственники и руководители высшего звена. Об этом в беседе с URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «Априори „13-ю зарплату“ получает коммерческий блок, IT-службы, специалисты, занятые проектами, производственники, руководители высшего звена, либо те подразделения, которые развивались в течение года и делали это достаточно хорошо. Если такая система мотивации четко прописана, официально закреплена, то итоговую премию, если год был хорош, можно ждать. Если документально не закреплено, то тут сложно о чем-то говорить», — объяснила Зулия Лоикова. В беседе с URA.RU генеральный директор NS Consulting, юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов добавил, что «13-я зарплата» является абсолютной инициативой работодателя и законодательно нигде не закреплена. «„13-я зарплата“ является правом работодателя и прописывается в акте о премировании и оплате труда. Каких-либо обязанностей по выплате именно „13-й зарплаты“ закон не устанавливает. Годовая премия может выплачиваться к Новому году, а может и в апреле, потому что, как правило, именно в апреле у нас подводятся итоги финансового года. Размер ее может быть любой — и один, и два, и 10 окладов», — подчеркнул он. Ранее председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков напомнил о том, что руководитель обязан рассчитать сотрудников в декабре, если срок выплаты заработной платы выпадает на январские каникулы. При этом не имеет значение, работает предприятие в новогодние каникулы или отдыхает.