Космонавт рассказал, как Луна поможет в освоении Марса

19 декабря 2021 в 09:01 Размер текста - 17 +

Луна может стать перевалочной базой для изучения Марса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Луна может стать хорошей перевалочной базой для дальнейшего освоения Марса и Солнечной системы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. «Луна — это наш ближайший сосед. Во-первых, туда проще и дешевле добраться, быстрее построить базу, и безопаснее, насколько это возможно. Во-вторых, если воспринимать Луну как базу, то она может стать базой для освоения Марса, Солнечной системы, для изучения астрономами природных ископаемых. Но это все дела далеко идущих дней, привести туда все эти заводы пока из области фантастики. Тем не менее Луна на настоящий момент остается самым интересным и реальным объектом», — объяснил Михаил Корниенко. В беседе с URA.RU летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко подчеркнул, что выход на планеты позволит получить много пока недоступной для нас информации. «Мы находимся пока в самом начале пути изучения планет, потому что вся наиболее полная информация о любой планете может быть получена только с помощью контактного способа. Поэтому, пока у нас не будет возможности высадиться на той или иной планете, будет оставаться большой пласт недоступной для нас информации. Наша задача — приступить к очередному этапу изучения планет, в том числе, в Солнечной системе. Наиболее простым по достижению является спутник Земли — Луна», — добавил он. В этот день, 19 декабря 1972 года, «Аполлон-17» вернулся на Землю. В ходе миссии астронавты выходили в скафандрах на поверхность Луны, делали фото и вели видеосъемку. 21 сентября 2021 года президент РАН Александр Сергеев сообщил, что приоритетом в дальнейшем освоении космоса для России должен стать естественный спутник Земли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Луна может стать хорошей перевалочной базой для дальнейшего освоения Марса и Солнечной системы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко. «Луна — это наш ближайший сосед. Во-первых, туда проще и дешевле добраться, быстрее построить базу, и безопаснее, насколько это возможно. Во-вторых, если воспринимать Луну как базу, то она может стать базой для освоения Марса, Солнечной системы, для изучения астрономами природных ископаемых. Но это все дела далеко идущих дней, привести туда все эти заводы пока из области фантастики. Тем не менее Луна на настоящий момент остается самым интересным и реальным объектом», — объяснил Михаил Корниенко. В беседе с URA.RU летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко подчеркнул, что выход на планеты позволит получить много пока недоступной для нас информации. «Мы находимся пока в самом начале пути изучения планет, потому что вся наиболее полная информация о любой планете может быть получена только с помощью контактного способа. Поэтому, пока у нас не будет возможности высадиться на той или иной планете, будет оставаться большой пласт недоступной для нас информации. Наша задача — приступить к очередному этапу изучения планет, в том числе, в Солнечной системе. Наиболее простым по достижению является спутник Земли — Луна», — добавил он. В этот день, 19 декабря 1972 года, «Аполлон-17» вернулся на Землю. В ходе миссии астронавты выходили в скафандрах на поверхность Луны, делали фото и вели видеосъемку. 21 сентября 2021 года президент РАН Александр Сергеев сообщил, что приоритетом в дальнейшем освоении космоса для России должен стать естественный спутник Земли.