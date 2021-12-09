Политологи рассказали, как изменится региональная власть в РФ

09 декабря 2021 в 22:47 Размер текста - 17 +

Законопроект о публичной власти направлен на создание эффективно работающей и прозрачной вертикали управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции Принятый Госдумой во втором чтении закон о публичной власти позволит создать работающую прозрачную вертикаль управления, которая ответит населению на запрос об эффективной власти. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Это продолжение процесса начатого с поправок к Конституции. С одной стороны, это политическая воля и реализация решения, которое принято. С другой стороны, как социолог могу сказать, что это точно находится в русле запросов населения на эффективную власть. Создание прозрачной вертикали, эффективно работающей, это и будет результатом», — рассказал Виктор Потуремский. Политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU отметил, что новый закон повлияет на работу местных органов самоуправления. «Мы знаем, что в эту вертикаль публичной власти, в частности, включаются органы местного самоуправления, которые до сих пор были абсолютно самостоятельной ветвью власти, но они и остаются ей, но при этом появляется подотчетность для региональной власти», — уточнил собеседник агентства. Также, подчеркнул Баширов, глава региона будет высшим должностным лицом, который представляет федеральную исполнительную власть. «Это дает возможность вводить ответственность руководителя регионов. Не как губернаторов, а как лиц, которые совмещают две эти должности, соответственно, это и есть суть вертикали публичной власти. Появляется коллективная сквозная управляемая вертикаль со своими задачами, контролерами, и все это привязывается к учету», — объяснил политолог. Ранее в Госдуме был принят закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Он призван определить полномочия регионов и в том числе закрепить единый срок пребывания на посту глав регионов. URA.RU сообщало, что этот законопроект угрожал независимости ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. Однако, как заявил один из разработчиков документа Павел Крашенинников, в Тюменской области, как и в Архангельской, структура управления останется прежней. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Принятый Госдумой во втором чтении закон о публичной власти позволит создать работающую прозрачную вертикаль управления, которая ответит населению на запрос об эффективной власти. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Это продолжение процесса начатого с поправок к Конституции. С одной стороны, это политическая воля и реализация решения, которое принято. С другой стороны, как социолог могу сказать, что это точно находится в русле запросов населения на эффективную власть. Создание прозрачной вертикали, эффективно работающей, это и будет результатом», — рассказал Виктор Потуремский. Политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU отметил, что новый закон повлияет на работу местных органов самоуправления. «Мы знаем, что в эту вертикаль публичной власти, в частности, включаются органы местного самоуправления, которые до сих пор были абсолютно самостоятельной ветвью власти, но они и остаются ей, но при этом появляется подотчетность для региональной власти», — уточнил собеседник агентства. Также, подчеркнул Баширов, глава региона будет высшим должностным лицом, который представляет федеральную исполнительную власть. «Это дает возможность вводить ответственность руководителя регионов. Не как губернаторов, а как лиц, которые совмещают две эти должности, соответственно, это и есть суть вертикали публичной власти. Появляется коллективная сквозная управляемая вертикаль со своими задачами, контролерами, и все это привязывается к учету», — объяснил политолог. Ранее в Госдуме был принят закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ. Он призван определить полномочия регионов и в том числе закрепить единый срок пребывания на посту глав регионов. URA.RU сообщало, что этот законопроект угрожал независимости ХМАО и ЯНАО от Тюменской области. Однако, как заявил один из разработчиков документа Павел Крашенинников, в Тюменской области, как и в Архангельской, структура управления останется прежней.