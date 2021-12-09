Захарова ответила на унижение Екатеринбурга замгоссекретарем США

10 декабря 2021 в 00:14 Размер текста - 17 +

Мария Захарова подчеркнула, что Виктория Нуланд плохо разбирается в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не разбирается в Росси, считая, что Екатеринбург и Свердловск — это два разных города. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — написала Мария Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что Виктория Нуланд заявила, что Украина хочет быть похожей на Париж, а не на Екатеринбург. По ее словам, украинцы нуждаются в хорошем уровне жизни и свободе выбора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не разбирается в Росси, считая, что Екатеринбург и Свердловск — это два разных города. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — написала Мария Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что Виктория Нуланд заявила, что Украина хочет быть похожей на Париж, а не на Екатеринбург. По ее словам, украинцы нуждаются в хорошем уровне жизни и свободе выбора.