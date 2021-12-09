Захарова ответила на унижение Екатеринбурга замгоссекретарем США

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не разбирается в Росси, считая, что Екатеринбург и Свердловск — это два разных города. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
«Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — написала Мария Захарова.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд не разбирается в Росси, считая, что Екатеринбург и Свердловск — это два разных города. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Свердловск и Екатеринбург — это два одновременно существующих города. Неделю назад до этого откровения Виктория Нуланд заявила, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Это же надо так разбираться в России», — написала Мария Захарова. Ранее URA.RU сообщало, что Виктория Нуланд заявила, что Украина хочет быть похожей на Париж, а не на Екатеринбург. По ее словам, украинцы нуждаются в хорошем уровне жизни и свободе выбора.