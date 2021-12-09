09 декабря 2021

Плата за ЖКУ в 2022 году вырастет на 4%

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Если инфляция превысит ожидания, это не отразится на тарифах ЖКУ, заявил Гайк Багдасарян Фото:

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет сдерживаться на уровне 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

С 1 июля 2022 года тарифы на ЖКУ повысятся не более, чем на 4%, передают заявление ФАС «Известия». В ведомстве отметили, что 2021 году рост тарифов в среднем по России составил 3,2%.

Эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян уточнил, что при установлении параметров индексации тарифов ФАС опирается на прогноз социально-экономического развития РФ и законопроект о федеральном бюджете. По его словам, в обоих документах указано, что ожидается среднегодовая инфляция 4,3% в 2022 году.

Также Багдасарян отметил, что если инфляция окажется выше прогнозируемой, то на росте тарифов с июля это не отразится, так как они должны быть скорректированы не позднее 20 декабря. В Минэкономразвития заявили, что динамика инфляции будет зависеть от масштаба влияния внешних факторов, в числе которых сроки стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимость перевозок и ситуация на ключевых сырьевых рынках.

Ранее сообщалось, что в материалах к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы был предусмотрен рост тарифов на услуги ЖКХ на 15%. Годовая инфляция в России обновила свой рекорд пятилетней давности. Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ, передает «Национальная служба новостей».

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Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет сдерживаться на уровне 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). С 1 июля 2022 года тарифы на ЖКУ повысятся не более, чем на 4%, передают заявление ФАС «Известия». В ведомстве отметили, что 2021 году рост тарифов в среднем по России составил 3,2%. Эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян уточнил, что при установлении параметров индексации тарифов ФАС опирается на прогноз социально-экономического развития РФ и законопроект о федеральном бюджете. По его словам, в обоих документах указано, что ожидается среднегодовая инфляция 4,3% в 2022 году. Также Багдасарян отметил, что если инфляция окажется выше прогнозируемой, то на росте тарифов с июля это не отразится, так как они должны быть скорректированы не позднее 20 декабря. В Минэкономразвития заявили, что динамика инфляции будет зависеть от масштаба влияния внешних факторов, в числе которых сроки стабилизации цен на энергоносители в Европе, стоимость перевозок и ситуация на ключевых сырьевых рынках. Ранее сообщалось, что в материалах к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы был предусмотрен рост тарифов на услуги ЖКХ на 15%. Годовая инфляция в России обновила свой рекорд пятилетней давности. Россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ, передает «Национальная служба новостей».
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