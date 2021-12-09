Правовед перечислила льготы для предпенсионеров

10 декабря 2021 в 08:14 Размер текста - 17 +

Предпенсионеры могут получить льготы по транспортному и земельному налогу, а также рассчитывать на алименты от детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предпенсионеры — те граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию — могут получать налоговые льготы и денежные выплаты от государства. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. В частности, предпенсионеры освобождаются от земельного налога и могут получать повышенное пособие по безработице. «В переходный период эти пять лет отсчитываются от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет», — цитирует Фатиму Ногайлиеву агентство «Прайм». Работники из ряда сфер могут стать предпенсионерами уже в 45 лет, уточнили в Пенсионном фонде РФ. Так, например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого стажа — 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин — могут выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно. В этом случае предпенсионный возраст наступает в 45 и 50 лет, передает «Царьград». В переходный период граждане могут получать следующие льготы: Освобождение от земельного налога на 600 квадратных метров площади земельного участка. За остальную территорию налог уплачивается;

Освобождение от налога на квартиру, жилой дом, творческую мастерскую, хозяйственную постройку на земельном участке, гараж или машиноместо;

Льготы по транспортному налогу. Так, например, в Санкт-Петербурге предпенсионеры освобождаются от уплаты налога за один легковой автомобиль мощностью до 15 лошадиных сил;

Повышенное пособие по безработице. В 2022 году его размер составит 12 792 рубля;

Алименты от детей, бывших супругов, братьев и сестер, пасынков и падчериц. На помощь могут рассчитывать те предпенсионеры, дохода которых не хватает на минимальные нужды. Размер алиментов устанавливается по решению сторон или судом;

Доля в наследстве, независимо от наличия или отсутствия завещания у умершего родственника и его условий. Кроме того, предпенсионеры могут получить накопительную пенсию, напомнила Ногайлиева. Она есть у граждан, родившихся после 1967 года, мужчин 1953—1966 годов рождения и женщин 1957—1966 годов рождения, которые официально работали с 2002 по 2004 год. Кроме того, накопительную часть могут получить участники Программы пенсионного страхования. Также граждане предпенсионного возраста имеют право на два дня с сохранением зарплаты для прохождения ежегодной диспансеризации. А тем, кто хочет возобновить трудовую деятельность, полагается бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предпенсионеры — те граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию — могут получать налоговые льготы и денежные выплаты от государства. Об этом рассказала ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. В частности, предпенсионеры освобождаются от земельного налога и могут получать повышенное пособие по безработице. «В переходный период эти пять лет отсчитываются от даты предполагаемого возраста выхода на пенсию. Например, если мужчина должен выйти на пенсию в 61 год, то предпенсионером он будет считаться с 56 лет», — цитирует Фатиму Ногайлиеву агентство «Прайм». Работники из ряда сфер могут стать предпенсионерами уже в 45 лет, уточнили в Пенсионном фонде РФ. Так, например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого стажа — 15 лет для женщин и 20 лет для мужчин — могут выйти на пенсию в 50 и 55 лет соответственно. В этом случае предпенсионный возраст наступает в 45 и 50 лет, передает «Царьград». В переходный период граждане могут получать следующие льготы: Кроме того, предпенсионеры могут получить накопительную пенсию, напомнила Ногайлиева. Она есть у граждан, родившихся после 1967 года, мужчин 1953—1966 годов рождения и женщин 1957—1966 годов рождения, которые официально работали с 2002 по 2004 год. Кроме того, накопительную часть могут получить участники Программы пенсионного страхования. Также граждане предпенсионного возраста имеют право на два дня с сохранением зарплаты для прохождения ежегодной диспансеризации. А тем, кто хочет возобновить трудовую деятельность, полагается бесплатное профессиональное обучение и дополнительное образование.