Bloomberg: Байден разозлил союзников по НАТО переговорами с РФ

10 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Предложение Джо Байдена о встрече НАТО с Россией привело в ярость прибалтийские государства Фото: Andrew Harnik AP/TASS Страны Балтии возмутило желание США устроить встречу ряда союзников по НАТО с Россией по поводу ситуации вокруг Украины. Как сообщает Bloomberg, эти государства опасаются, что переговоры с Москвой могут привести к тому, что ее влияние возрастет. «России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы — разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе», — цитирует Bloomberg премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Агентство сообщает, что предложение президента США Джо Байдена о встрече НАТО с Россией буквально привело в ярость правительство одной из прибалтийских стран. Один из дипломатов на условиях анонимности уточнил, что власти государства требуют немедленных разъяснений от Вашингтона касательно их планов. Участники НАТО опасаются, что на встречу с Россией будут приглашены только страны Западной Европы. Они считают, что предложение Байдена о встрече с Москвой было дипломатической уступкой. По мнению восточноевропейских стран, переговоры могут дать президенту РФ Владимиру Путину шанс «разделить и властвовать», то есть вбить клин между США и Европой. Ранее Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. По словам президента США, основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Балтии возмутило желание США устроить встречу ряда союзников по НАТО с Россией по поводу ситуации вокруг Украины. Как сообщает Bloomberg, эти государства опасаются, что переговоры с Москвой могут привести к тому, что ее влияние возрастет. «России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы — разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе», — цитирует Bloomberg премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Агентство сообщает, что предложение президента США Джо Байдена о встрече НАТО с Россией буквально привело в ярость правительство одной из прибалтийских стран. Один из дипломатов на условиях анонимности уточнил, что власти государства требуют немедленных разъяснений от Вашингтона касательно их планов. Участники НАТО опасаются, что на встречу с Россией будут приглашены только страны Западной Европы. Они считают, что предложение Байдена о встрече с Москвой было дипломатической уступкой. По мнению восточноевропейских стран, переговоры могут дать президенту РФ Владимиру Путину шанс «разделить и властвовать», то есть вбить клин между США и Европой. Ранее Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. По словам президента США, основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена, сообщает RT.