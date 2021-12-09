09 декабря 2021

Bloomberg: Байден разозлил союзников по НАТО переговорами с РФ

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Джо Байден, байден джо
Предложение Джо Байдена о встрече НАТО с Россией привело в ярость прибалтийские государства Фото:

Страны Балтии возмутило желание США устроить встречу ряда союзников по НАТО с Россией по поводу ситуации вокруг Украины. Как сообщает Bloomberg, эти государства опасаются, что переговоры с Москвой могут привести к тому, что ее влияние возрастет.

«России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы — разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе», — цитирует Bloomberg премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

Агентство сообщает, что предложение президента США Джо Байдена о встрече НАТО с Россией буквально привело в ярость правительство одной из прибалтийских стран. Один из дипломатов на условиях анонимности уточнил, что власти государства требуют немедленных разъяснений от Вашингтона касательно их планов.

Участники НАТО опасаются, что на встречу с Россией будут приглашены только страны Западной Европы. Они считают, что предложение Байдена о встрече с Москвой было дипломатической уступкой. По мнению восточноевропейских стран, переговоры могут дать президенту РФ Владимиру Путину шанс «разделить и властвовать», то есть вбить клин между США и Европой.

Ранее Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. По словам президента США, основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена, сообщает RT.

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Страны Балтии возмутило желание США устроить встречу ряда союзников по НАТО с Россией по поводу ситуации вокруг Украины. Как сообщает Bloomberg, эти государства опасаются, что переговоры с Москвой могут привести к тому, что ее влияние возрастет. «России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы — разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы никоим образом не наивны в этом вопросе», — цитирует Bloomberg премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Агентство сообщает, что предложение президента США Джо Байдена о встрече НАТО с Россией буквально привело в ярость правительство одной из прибалтийских стран. Один из дипломатов на условиях анонимности уточнил, что власти государства требуют немедленных разъяснений от Вашингтона касательно их планов. Участники НАТО опасаются, что на встречу с Россией будут приглашены только страны Западной Европы. Они считают, что предложение Байдена о встрече с Москвой было дипломатической уступкой. По мнению восточноевропейских стран, переговоры могут дать президенту РФ Владимиру Путину шанс «разделить и властвовать», то есть вбить клин между США и Европой. Ранее Байден объявил о подготовке встречи России со странами НАТО. По словам президента США, основной темой обсуждения станет расширение альянса в восточном направлении. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, и Москва, передает телеканал 360. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эти переговоры обсуждались во время телефонного разговора Путина и Байдена, сообщает RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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